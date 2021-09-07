مبادلة للبترول و«إيني» تتعاونان في مبادرات تحول قطاع الطاقة

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت شركة مبادلة للبترول وشركة «إيني» العالمية للطاقة على مذكرة تفاهم تهدفان من خلالها إلى تحديد فرص التعاون في مبادرات تدعم تحول قطاع الطاقة.

كما تدعم مذكرة التفاهم تحول مجال الطاقة إلى مجالات الهيدروجين واحتجاز الكربون واستخدامهما وتخزينهما، وذلك بالتماشي مع أهداف الشركتين للحد من الانبعاثات.

شهد التوقيع كل من معالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار، وكلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من منصور محمد آل حامد، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول والرئيس التشغيلي للموارد الطبيعية في شركة إيني، أليساندرو بوليتي.

ويغطي نطاق التعاون وبحث الفرص المشتركة بين الشركتين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأوروبا، بالإضافة إلى مناطق أخرى تحظى بالاهتمام المشترك من الجانبين.

وتمثل هذه الشراكة جانباً آخر من الجهود الاستباقية التي تبذلها مبادلة للبترول بما يتماشى مع نهج الشركة في المجالات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية، ودورها الفعال في تحول قطاع الطاقة، إضافة إلى اتباعها استراتيجية تركز على محفظة أعمال تعتمد على الغاز الطبيعي الذي بلغ حجمه ثلثي قاعدة أصولها، والتي نجحت في تقليل مستوى انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% خلال السنوات الثلاث الماضية.

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