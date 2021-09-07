تعاون «كاشو» و«شرف دي جي» لتقديم «اشتر الآن وادفع لاحقاً»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «كاشو»، المنصة التي تتيح للعملاء «الشراء الآن والدفع اللاحق» بالاشتراك مع بنك المشرق، أنها ستبدأ العمل مع «شرف دي جي»، أحد متاجر الإلكترونيات والتقنيات الرائدة في المنطقة.

وفي إطار سعيها وراء تأسيس منظومة ديناميكية للتكنولوجيا المالية، ستتيح هذه الشراكة الجديدة لعملاء «شرف دي جي» الاستفادة من مجموعة واسعة من خيارات «الشراء الآن والدفع اللاحق» من «كاشو»، بهدف تقسيط قيمة مشترياتهم إلى مبالغ أصغر، والاستمتاع بتجربة شراء مريحة.

وقالت ابتسام واصف، الشريك المؤسس لمنصة «كاشو»: «نشعر بحماسة فائقة إزاء هذه الشراكة الجديدة مع «شرف دي جي»، لأن هذه الشركة تدعم التزامنا الراسخ إزاء تمكين عملائنا، ومنح المحلات التجارية فرصة أفضل لتعزيز تجربة العملاء والمبيعات.

وعلاوة على ذلك، ستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز جهود الشركات وتمكين العملاء، من خلال الوصول السلس إلى خيارات التمويل المبتكرة، والارتقاء بالاندماج المالي، وذلك بفضل حل المدفوعات الأكثر شفافية وكفاءة، وإكساب المعاملات درجة أعلى من الأمان».

وتعد «شرف دي جي» إحدى أكبر شركات التجزئة للأجهزة الإلكترونية، وتمتلك 22 فرعاً في دولة الإمارات، وستبدأ علاقة كاشو مع هذه الشركة عبر فروعها، وستتواصل لتغطي أيضاً موقعها للتجارة الإلكترونية لاحقاً.

ومن شأن تقديم «الشراء الآن والدفع اللاحق» من دون الاتصال بالإنترنت أن يجعل هذه المنصة من أوائل المزودين الذين يقدمون هذه الخدمة على مستوى المنطقة. وفضلاً عن ذلك، فإن تخصيص حزمة كاشو المعيارية سيدعم «شرف دي جي» في تجديد اشتراكات البرامج، ما يعني توفير برنامج لم يكن متاحاً للشركة من قبل.

راحة العملاء

وقال نيليش كالكو، الرئيس التنفيذي لشركة «شرف دي جي»: «تمثل تجربة العملاء محور تركيزنا الأساسي، ومع إضافة خدمة «الشراء الآن والدفع اللاحق «من «كاشو»، فإننا نرتقي براحة عملائنا إلى مستوى أعلى».

وأضاف: «يمكن للعملاء الآن الاستفادة من الخدمة في مختلف فروعنا، وستغطي قريباً جداً منصتنا للتجارة الإلكترونية. لقد كان هناك نمو مطرد بعد الوباء في مبيعات الأجهزة الإلكترونية، وتتطلع محلات التجزئة إلى مساعدة المستهلكين عن طريق توفير المنتجات المناسبة مع خيارات الدفع المرنة.

وستتوافر خدمة «كاشو» في جميع فروعنا البالغ عددها 22 متجراً، ونشعر بالحماسة لأننا نمضي قدماً إلى الأمام من خلال تبني تجربة رقمية كاملة».

يشار إلى أن كاشو تعد منصة للشراء الآن والدفع اللاحق، وتم تطويرها لدعم شركات التجزئة ومقدمي الخدمات، لمنح المستهلكين قوة شرائية أكبر عن طريق الاعتماد على حل دفع مرن وموثوق وسهل.

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