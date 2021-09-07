طفلة إماراتية تفوز بسيارة «بي إم دبليو» في ختام فعاليات «شروق» الصيفية

المصدر: الشارقة - البيان

اختتمت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) عروض موسم الصيف بسحوبات على جوائز نقدية قيّمة وعلى سيارة فاخرة. وجرى تسليم الجائزة الكبرى، وهي سيارة «بي إم دبليو» موديل «إكس 2» 2022 في واجهة المجاز المائية، للفائزة الطفلة حصة المرزوقي ووالدها بحضور محمد الحوسني، نائب مدير عام واجهة المجاز المائية، وقُدمت كذلك جوائز للفائزين الستة بالسحوبات النقدية والتي فاز بها كل من مبارك النعيمي، ومحمد المغيزوي، ومحمد الجمل، وموزة الشحي، وعائشة أحمد، وأمل يوسف.

عروض

وتعاونت «شروق» مع وكالة «بي إم دبليو» في عروض موسم فعاليات الصيف التي جاءت تحت شعار «انفق، وامسح، واربح» واستمرت من 8 يوليو إلى 28 أغسطس في مختلف وجهات «شروق»: واجهة المجاز المائية، وحدائق المنتزه، وجزيرة النور، والقصباء، وحافلات «جولة سياحية في الشارقة»، وقلب الشارقة، وشاطئ خورفكان، ومليحة، وقوارب الشارقة، وجزيرة العلم.

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