أسكوت تفتتح فندق «سيتادينز قرية الثقافة» في دبي رسمياً

المصدر: دبي - البيان

كشفت أسكوت العالمية للفنادق، أكبر مالك ومشغل للشقق الفندقية في العالم، والمملوكة بالكامل لشركة كابيتالاند، عن افتتاح ثالث فندق لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو فندق سيتادينز قرية الثقافة في دبي، والذي يُعد أحدث إضافةٍ إلى محفظة علامة سيتادينز في الإمارات. وابتداءً من 7 سبتمبر 2021، سيبدأ الفندق الواقع في قلب قرية دبي للثقافة في منطقة الجداف في استقبال حجوز الضيوف.

يقدّم فندق سيتادينز قرية الثقافة لضيوفه تجارب إقامة حيوية وعصرية وسط أجواء تعكس جذور التراث الإماراتي الغني. ويحتلّ الفندق المثالي لمختلف أنواع المسافرين موقعاً فريداً يبعد 10 دقائق وحسب بالسيارة عن مطار دبي الدولي، ويضم غرفاً عادية وغرف ديلوكس وغرفاً تنفيذية وغرف بريميير تطلّ جميعها على خور دبي.

يعِد فندق سيتادينز قرية الثقافة النزلاء باصطحابهم في رحلة نابضة بالحياة عبر تاريخ الإمارات العربية المتحدة، إن كان ذلك من خلال تصميمات الغرف التي تعكس أجواء الأسواق القديمة والتقليدية، أو تجارب الإقامة الفريدة والديكورات الخلابة والألوان المتميزة. وكذلك، يجسّد الفندق أصالة الحياة الإماراتية بأبهى تفاصيلها ويقدّم طيفاً واسعاً من وسائل الراحة الاستثنائية والعصرية، كالمسبح وصالة اللياقة البدنية وصالة الردهة والركن المخصّص للاتصال بشبكة الإنترنت وصالة الفطور.

وفي هذا السياق، علّق فينسينت ميكولس، المدير العام الإقليمي لشركة أسكوت في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا والهند، قائلاً: «من المتوقع أن تساهم استضافة دبي معرض إكسبو 2020 دبي الدولي، في زيادة معدّلات السياحية في الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي نحن نرى أنه الوقت المناسب لتوسيع علامة سيتادينز وتلبية الطلب المتزايد على الإقامات في السوق. ولا بد لي من الإشارة إلى الإقبال المتزايد الذي شهدته الشقق الفندقية المزوّدة بالخدمات على مر السنين، إذ بات الضيوف يبحثون عن وجهات إقامة مريحة وبأسعار معقولة ضمن بيئة آمنة. وفي هذا الإطار، سيقدّم فندق سيتادينز قرية الثقافة في دبي تجربة فريدة من نوعها تجمع بين الرفاهية والأسعار الميسورة. ويسرنا الاحتفاء بافتتاح أحدث فنادقنا من خلال تقديم عروض خاصة وترويجية لقاعدة عملائنا الأوفياء».

هذا ويقع الفندق في موقعٍ استراتيجيٍ في قرية دبي للثقافة، بين جسري دبي الرئيسين، جسر القرهود ومعبر الخليج التجاري، فيمنح نزلاءه سهولة الوصول إلى المناطق التجارية في الإمارة، بما فيها مناطق بر دبي والجداف ووسط مدينة دبي ومنطقة الخليج التجاري.

يمكن للضيوف الاسترخاء والاستمتاع بالإطلالات الخلابة أو استكشاف نقاط الجذب التاريخية في المدينة، بما في ذلك المعارض الفنية ومراكز الفنون المسرحية والمتاحف والمطاعم والمراكز التجارية المحيطة بالفندق. واحتفاءً بافتتاح الفندق، أطلقت شركة أسكوت عرضاً ترويجياً خاصاً يتيح للضيوف فرصة الاستفادة من حسم يصل إلى 50% على الحجوز، ويمنح أعضاء برنامج الولاء الخاص بالعلامة فرصة مضاعفة نقاط مكافآت أسكوت ستار (ASR) ثلاث مرات.

تحرص أسكوت على الالتزام بأعلى مستويات النظافة. وفي عام 2020، أطلقت الشركة برنامج «أسكوت كيرز» الذي يلتزم إرشادات الصحة والسلامة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والسلطات المحلية. وتعزيزاً لالتزامها سلامة الضيوف والموظفين، حصلت أسكوت أيضاً على شهادة «بيروفيرتاس» ودخلت في شراكة مع شركة خدمات الصحة والأمن «إنترناشونال إس أو إس» لتقديم الخدمات الاستشارية عن بعد في مجال الصحة وأمن السفر.

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