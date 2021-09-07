«كوانتوما» تفتتح مكتبها في مركز دبي العالمي للتوسع في الشرق الأوسط

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة الاستشارات العالمية «كوانتوما» (Quantuma) عن افتتاح مكتب جديد لها في الإمارات العربيّة المتحدة ومقره دبي ليخدم منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. ويعمل مكتب الشركة في دبي إلى جانب مكاتبها في قبرص وجزر كايمان وموريشيوس، ويعتبر مكتب دبي الرابع دوليّاً والثالث والعشرين عالمياً، بالإضافة إلى 18 مكتباً في المملكة المتحدة وذلك منذ أن تم تأسسيها في عام 2013 من قبل رئيسها التنفيذي الحالي كارل جاكسون.

وسوف يكون مقر الشركة في«أبراج إنديكس» في مركز دبي العالمي (DIFC)، وستعمل على تقديم جميع الخدمات الاستشارية لتتضمن التحقيقات المالية والمحاسبة الجنائية، ومشاريع استرجاع الأموال الغير مشروعة (المسروقة) وعمليات إعادة بناء الهيكلة وتنظيم الأعمال وتقديم الاستشارات المالية في التعاملات التجارية وحالات الإفلاس.

وسوف تركز الشركة على خدمة عملائها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا برئاسة مديرها التنفيذي «ياسر الدجاني»، الذي له خبرة تزيد على 20 عاماً في مجال التحقيقات الماليّة والتحريات التجارية والجنائية (قضايا الاحتيال والتلاعب المالي والاختلاس الجسيم)، وتقييم وإدارة السمعة للشركات التي تواجه صعوبات تجارية وتقديم الدعم الفني لشركات القطاع الخاص والعام بالإضافة إلى المؤسسات الدولية.

وأعلنت الشركة أيضاً عن انضمام المديرين الإداريين «ريحان أحمد» و«تاز رشيد» واللذين سيعملان جنباً إلى جنب مع فريق من المتخصصين المشرفين على عدد من المشاريع في منطقة الشرق الأوسط، كما سيعمل «ياسر الدجاني» بشكل وثيق مع «أندرو هوسكينج»، العضو المنتدب في فريق إعادة الهيكلة والإعسار ورئيس القسم الدولي للشركة، وذلك لمواصلة تطوير خدماتها الاستشارية دوليّاً.

من جهته قال «كارل جاكسون»، الرئيس التنفيذي للشركة «نتطلع دائماً إلى توسيع نطاق تواجدنا الدولي لتلبية الطلب في السوق، فمنطقة الشرق الأوسط تعد موقعاً مهماً واستراتيجياً بالنسبة لنا حتى نتمكن من تقديم دعمنا لمختلف الشركات وتعزيز قدرتها ونموّها». وأضاف «تعد خبرة ياسر الدجاني أمراً مهمّاً لبناء مكتب جديد لنا في المنطقة ونجاحنا في تطوير بصمتنا في الشرق الأوسط وبالتالي زيادة قدراتنا الاستشارية عالميّاً».

في السياق ذاته قال «ياسر الدجاني»، يسعدني أن أنضم إلى كوانتوما لتأسيس أول مكتب لنا في الإمارات العربية المتحدة. لدينا فهم عميق للفرص والتحديات التي تواجه الشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط ونتطلع إلى تقديم الخدمات الاستشارية لعملائنا في المنطقة. نحن حقاً «شركة واحدة» نقدم التميز والحلول المبنية على النتائج، ونتطلّع إلى إنشاء وتوسيع أعمال الشركة في منطقة الشرق الأوسط.

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