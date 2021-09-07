«أفاناد» تنطلق في الإمارات لإعادة تشكيل نماذج أعمال المؤسسات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت اليوم «أفاناد» الشركة المبتكرة الرقمية الرائدة ضمن منظومة مايكروسوفت، عن انطلاق أعمالها في الإمارات بمكاتب في دبي وأبوظبي. واختير أدريانو نيفيز، مدير المبيعات والصناعة والعلاقات مع العملاء لدى أفاناد في البرازيل، لقيادة أحدث كيان تابع للشركة، حيث سينتقل من ساو باولو إلى دبي.

وأسست أكسنتشر ومايكروسوفت شركة أفاناد عام 2000، لتضم اليوم 49.000 مهني حول العالم، يركزون على منظومة مايكروسوفت، ويوفرون الخبرة التكنولوجية والاستشارية لمساعدة العملاء من مختلف القطاعات بما فيها الخدمات المالية والنفط والغاز وخدمات المواطنين. وتمثل الإمارات الدولة السادسة والعشرين التي تشهد توسع أفاناد ضمن سياق انتشار الشركة حول العالم.

وستشترك شركة أفاناد مع أكسنتشر في تمكين العملاء في الإمارات على خوض تجارب استثنائية ومساعدتهم على اكتساب المرونة التشغيلية وإعادة تشكيل نماذج أعمال جديدة، مستفيدة من شبكة التسليم العالمية والعمق التقني والقدرات التي تركز مايكروسوفت عليها. وكرّم آخر إصدار من تقرير «آي دي سي ماركت سكيب: تقييم البائعين حول العالم لخدمات تنفيذ برامج مايكروسوفت 2021» شركتي أكسنتشر وأفاناد كرائدتين بناءً على القدرات الحالية والاستراتيجيات المستقبلية التي تملكانها. واختيرت شركتا أكسنتشر وأفاناد لأكثر من 16 مرة كشريك تحالف مايكروسوفت العالمي إس آي، متفوقتين بذلك على أي شريك آخر.

وأشار أدريانو نيفيز، المدير الإقليمي لأفاناد في الإمارات: «مع تجديد المؤسسات لنفسها استعداداً للمستقبل، نريد تحقيق تأثير إيجابي في المنطقة عبر مساعدة عملائنا على حل مشكلات الأعمال المعقدة التي تتفرد بها قطاعاتهم وتحقيق أهدافهم بشكل أسرع على منصة مايكروسوفت».

وقالت نادية عبدالله كمالي، المدير العام لشركة أكسنتشر في دولة الإمارات: «يسعدنا الترحيب بشركة أفاناد في الإمارات. وعبر إمكاناتنا الخدماتية المدمجة، ونطاقنا العالمي، وتطويرنا المشترك للحلول على منصة مايكروسوفت، نتطلع إلى مساعدة عملائنا على تحقيق تحول رقمي شامل لمؤسساتهم».

وقال سيد حشيش، المدير العام لشركة مايكروسوفت في الإمارات: «نمت شراكتنا مع أكسنتشر عبر أفاناد بشكل كبير للغاية، ويمثل إطلاق أفاناد في الإمارات إنجازاً جديداً لتعاوننا الناجح. وبالشراكة مع أفاناد وأكسنتشر، سنستمر في تمكين كل شخص ومنظمة في الإمارات من تحقيق المزيد من الإنجازات».

وتعد أفاناد مزودة رائدة للخدمات الرقمية والسحابية المبتكرة وحلول الأعمال والتجارب المبنية على التصميم على منظومة مايكروسوفت. ويقدم المتخصصون لدينا تفكيراً جريئاً وجديداً إلى جانب خبرات في مجال التكنولوجيا والأعمال والصناعة للمساعدة في إحداث تأثير إنساني صادق في حياة عملائنا وعملائهم وموظفيهم. ونشكّل القوة الكامنة وراء مجموعة مايكروسوفت للأعمال لدى أكسنتشر، حيث نساعد الشركات على التفاعل مع العملاء، وتمكين الموظفين، وتحسين العمليات وتحويل المنتجات، والاستفادة من منصة مايكروسوفت. وتضم أفاناد 49.000 مهني في 26 دولة، مما يوفر للعملاء أفضل أفكارنا وثقافة تعاونية تحترم التنوع وتعكس المجتمعات التي نعمل ضمنها. وتملك أكسنتشر حصة الأغلبية في شركة أفاناد، وأسستها أكسنتشر ومايكروسوفت عام 2000.

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