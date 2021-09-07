«اتصالات» تعفي تطبيق «الحصن» من استهلاك البيانات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت «اتصالات» عن استخدام تطبيق الحصن لمشتركي الباقات المفوترة والمدفوعة مسبقاً في الأماكن العامة دون الحاجة لتفعيل أو شراء باقة البيانات وإعفاء التطبيق من استهلاك البيانات وعدم احتسابها من رصيد البيانات الخاص بمشتركي الهاتف المتحرك.

وأكد خالد الخولي الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات» التزام اتصالات المتواصل بالمساهمة في دعم جهود حكومة الإمارات في تبني أحدث تقنيات الهاتف المتحرك لاحتواء جائحة «كوفيد 19» والتصدي لها والحفاظ على صحة وسلامة كافة المواطنين والمقيمين والزوّار.

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