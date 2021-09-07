عودة موسم المعارض في دبي

المصدر: دبي - البيان

يستعد مركز دبي التجاري العالمي، لموسم حافل بالفعاليات العالمية والإقليمية الجديدة، اعتباراً من الأسبوع المقبل. فبعد أن تمكن المركز من وضع معايير عالمية جديدة لهذا القطاع في عام 2020، من خلال استضافته لسلسلة من الأحداث المتخصصة، التي جمعت بين الحضور الفعلي والافتراضي، يضم المركز قائمة واسعة من الفعاليات الجديدة ذات الحضور الفعلي، مثل «جيتكس جلوبال 2021».

وقال ماهر عبد الكريم جلفار نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي: «يعزز مركز دبي التجاري العالمي، موقعه في ريادة استئناف تنظيم الفعاليات العالمية الضخمة بأمان، بعد التحديات الكبيرة التي شهدها قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض خلال العام الماضي.

ويعد نجاحنا خلال العام الماضي، دليلاً على ما يحظى به المركز من مرونة وخبرة، فضلاً عن التزامنا طويل الأمد تجاه تعزيز مكانة دبي، كوجهة عالمية رائدة في هذا القطاع. نتطلع بشغف للموسم المقبل، الذي سيستعرض أفضل ما يزخر به قطاع الأعمال والتجارة أمام العالم من دبي».

وينطلق موسم المعارض في مركز دبي التجاري العالمي، مع معرض الخمسة الكبار، أضخم فعالية في قطاع البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يعقد بين 12 و15 سبتمبر. كما يستضيف معرض ومؤتمر «غازتك 2021»، والمؤتمر والمعرض الفني السنوي لجمعية مهندسي البترول.

أيضاً يستضيف معرض «سيملس» الشرق الأوسط، والذي يعد مُلتقى لأبرز العقول اللامعة والمبتكرة في جميع مجالات المدفوعات والتكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية والتجزئة والتجارة الإلكترونية والبطاقات والهوية. كذلك يستضيف «جيتكس جلوبال»، أبرز فعاليات المنطقة في مجالات التكنولوجيا والشركات الناشئة. ويعود جلفود للتصنيع للانعقاد خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر المقبل.

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