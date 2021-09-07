طرح 7.5 % من رأس مال «أدنوك للحفر» للاكتتاب 13 سبتمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن عزمها طرح حصة 7.5% في أسهم شركة «أدنوك للحفر» للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وسيتم فتح باب الاكتتاب أمام المواطنين والمقيمين في الإمارات والمؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية ومن المتوقع أن يبدأ في 13 سبتمبر 2021.

وتنص خطة الطرح على أن جميع الأسهم المطروحة سيتم بيعها من الأسهم الحالية التي تمتلكها «أدنوك». ومن المتوقع بدء تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية في أكتوبر 2021.

وسيتم إتاحة الأسهم المطروحة لأفراد ومستثمرين آخرين في إطار الطرح للأفراد في دولة الإمارات وكذلك لمستثمرين مؤهلين في إطار الطرح للمستثمرين المؤهلين. وسيتم حجز نسبة 5% من الأسهم المطروحة لصالح جهاز الإمارات للاستثمار.

دومن المقرر أن يتكون الطرح من: طرح عام للمستثمرين الأفراد في الإمارات، وطرح للمستثمرين المؤهلين في عدد من البلدان، بما في ذلك الإمارات. وسيتم تحديد سعر الطرح للسهم من خلال عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب. وسيقوم المستثمرون الأفراد في الطرح المخصص لشريحة الأفراد في الإمارات بالاكتتاب في الأسهم بسعر الطرح.

"أدنوك" تعتزم طرح حصة أقلية في أسهم "أدنوك للحفر" للاكتتاب العام بسوق أبوظبي للأوراق المالية

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