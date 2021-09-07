«طيران الإمارات» الأكبر عالمياً بنقل 15.8 مليون مسافر 2020

المصدر: دبي - البيان

كشفت أحدث بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، أن «طيران الإمارات» كانت أكبر ناقلة عالمية من ناحية حركة الركاب الدوليين، بعدد 15.8 مليون مسافر في عام 2020.

وذكرت البيانات أن «طيران الإمارات» نقلت نحو 1.2 مليون عميل، عبر مركزها في شهري يوليو وأغسطس الفائتين، مقارنة بـ 402 ألف عميل في المدة ذاتها من العام الماضي، ما يؤكد الاستئناف الآمن والسلس للسفر الدولي من وإلى دبي.

وأضافت أنه منذ أعادت دبي فتح أبوابها أمام الزوار الدوليين، تواصل «طيران الإمارات»، استئناف خدماتها عبر شبكة خطوطها العالمية وجداول رحلاتها، من عدد قليل من المدن في يوليو 2020، إلى أكثر من 120 وجهة اليوم، بالإضافة إلى مزيد من الرحلات التي سيتم إطلاقها على أكثر من 20 مساراً لطيران الإمارات، بحلول أكتوبر المقبل.

وأكت البيانات أن «طيران الإمارات»، تعمل دائماً على توفير أفضل تجربة سفر لعملائها، لا سيما في ظل الأوضاع العالمية المتغيرة باستمرار، وتواصل تقديم خدمات جديدة ومبتكرة، وضمان صحة وسلامة عملائها وموظفيها، وتوفير أحدث معلومات السفر لهم عبر العالم. وقد مكنت هذه الاستثمارات طيران الإمارات على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، من تسهيل استئناف السفر بأمان، وتعزيز تجربة العملاء.

وذكرت أنه بفضل شبكتها العالمية الواسعة، وفرق عملياتها الأرضية، أصبح مركز معلومات «كوفيد 19» الخاص بطيران الإمارات واحداً من أهم مصادر المعلومات الموثوق بها للمسافرين.

«طيران الإمارات» الأكبر عالمياً بنقل 15.8 مليون مسافر في 2020

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