40 فعالية يستضيفها مركز دبي التجاري حتى نهاية 2021

المصدر: دبي - البيان

يستعد مركز دبي التجاري العالمي للمساهمة في تعزيز التعافي الاقتصادي لإمارة دبي بعد الجائحة، وذلك مع افتتاح موسم حافل بالفعاليات العالمية والإقليمية اعتباراً من الأسبوع المقبل، وتزخر أجندة مركز دبي التجاري العالمي بما يزيد على 40 فعالية مرموقة تستمر حتى نهاية .

فبعد أن تمكن المركز من وضع معايير عالمية جديدة لهذا القطاع في عام 2020 من خلال استضافته لسلسلة من الأحداث المتخصصة التي جمعت بين الحضور الفعلي والافتراضي، يضم موسم الفعاليات الجديدة في مركز دبي التجاري العالمي قائمة واسعة من الفعاليات الجديدة ذات الحضور الفعلي مثل «جيتكس جلوبال 2021».

وقال ماهر عبدالكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي: «يعزز مركز دبي التجاري العالمي موقعه في ريادة استئناف تنظيم الفعاليات العالمية الضخمة بأمان، بعد التحديات الكبيرة التي شهدها قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض خلال العام الماضي.

ويعد نجاحنا خلال العام الماضي دليلاً على ما يحظى به المركز من مرونة وخبرة، فضلاً عن التزامنا طويل الأمد تجاه تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في هذا القطاع. نتطلع بشغف للموسم المقبل الذي سيستعرض أفضل ما يزخر به قطاع الأعمال والتجارة أمام العالم من دبي».

وينطلق موسم المعارض في مركز دبي التجاري العالمي مع معرض الخمسة الكبار، أضخم فعالية في قطاع البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يعقد بين 12 و15 سبتمبر.

وقد جمع هذا المعرض على مدار أكثر من 40 عاماً أهم المؤسسات والخبراء في قطاع البناء والتشييد لاستكشاف الفرص في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ويتيح المعرض الحضور المباشر، إلى جانب تسع فعاليات متخصصة تُغطي جميع مجالات البناء من مرحلة التصورات الأولية إلى استكمال المشاريع وما يليه من مراحل.

غازتك 2021

معرض ومؤتمر غازتك 2021 والمؤتمر والمعرض الفني السنوي لجمعية مهندسي البترول: تُركز الفعاليتان، اللتان تعقدان من 21 إلى 23 سبتمبر، بشكل كبير على مجالات الطاقة والبيئة في المنطقة.

وينطلق غازتك 2021، أضخم مؤتمر ومعرض في العالم يختص في مجالات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المُسال والهيدروجين والطاقة، في دبي للمرة الأولى تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،«رعاه الله».

جيتكس جلوبال

ويستضيف جيتكس جلوبال أبرز فعاليات المنطقة في مجالات التكنولوجيا والشركات الناشئة، وذلك بعد نجاحه العام الماضي في العودة الآمنة إلى الفعاليات المباشرة. من ناحية أخرى، تستضيف فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية ومعرض جيتكس لنجوم المستقبل أبرز الأسماء المرموقة في عالم التكنولوجيا مما يزيد على 100 دولة، لتكشف عن أحدث الحلول التقنية حول العالم.

وتشارك في معرض جيتكس لنجوم المستقبل مجموعة من المبتكرين الطموحين ورواد الأعمال الناشئين من مختلف القطاعات، ليغتنموا فرصة استعراض أفكارهم المبتكرة والتعرف إلى المستثمرين وغيرهم من مسرعات وحاضنات الأعمال.

جلفود للتصنيع

كما يعود جلفود للتصنيع، المعرض الإقليمي الأكبر من نوعه في قطاع معالجة وتعبئة وتغليف المأكولات والمشروبات، بين 7-9 نوفمبر للحفاظ على زخم أهم الأنشطة التجارية وتبادل التحليلات الدقيقة والتعارف في مجالات إنتاج الغذاء ومعالجته وتغليفه.

وإلى جانب ما سبق، تزخر أجندة مركز دبي التجاري العالمي بما يزيد على 40 فعالية مرموقة، مثل المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي وعرب بلاست والأسبوع العالمي للغاز الطبيعي المسال والاجتماع العام الخامس والثمانين للجنة الكهروتقنية الدولية ومعرض الإمارات للوظائف وكابسات (معرض الشرق الأوسط للأقمار الصناعية) ومعرض الشرق الأوسط لمنتجات الطعام العضوية والطبيعية وغيرها الكثير.

واختتم جلفار حديثه بالقول: «بينما نواصل مساعينا لإعادة رسم ملامح قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في عالم ما بعد «كوفيد19» من خلال تحضيرنا لهذه القائمة البارزة من الفعاليات المرتقبة، نُؤكد ثقتنا بقدرة مركز دبي التجاري العالمي على دعم رؤية دبي الرامية إلى تحقيق مزيد من النمو والتنوع الاقتصادي».

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