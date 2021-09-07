طرح 7.5 % من أسهم «أدنوك للحفر» في سوق أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن عزمها طرح حصة 7.5% في أسهم شركة «أدنوك للحفر» للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وسيتم فتح باب الاكتتاب أمام المواطنين والمقيمين في الإمارات والمؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية، ومن المتوقع أن يبدأ في 13 سبتمبر 2021.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: يسعدنا الإعلان عن عزمنا طرح حصة أقلية في أدنوك للحفر في سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال اكتتاب عام أولي.

ويقدم هذا الطرح للمستثمرين فرصة مهمة للاستثمار في شركة تتميز بأداء قوي ومستقر، وبفرصٍ واعدة للنمو بعيد المدى، وسياسة توزيع أرباح جذابة، علماً بأنه سيكون متاحاً للمواطنين والمقيمين في الإمارات والمستثمرين من المؤسسات الدولية والمحلية.

وأضاف: تأتي هذه الخطوة بعد الإدراج الناجح لأسهم «أدنوك للتوزيع» في عام 2017 بما يمثل خطوة مهمة في نهج «أدنوك» للارتقاء بالأداء وخلق وتعزيز القيمة من أصولها عالمية المستوى. وكلنا ثقة بأن خطط «أدنوك للحفر» لخلق وتعزيز القيمة وتوسعة أسطولها وخدماتها ستضمن الاستفادة من الفرص الجديدة في سلسلة القيمة في مختلف جوانب القطاع.

وستبقى مجموعة أدنوك مالكة لحصة الأكثرية، ومساهماً ملتزماً على المدى البعيد في شركة «أدنوك للحفر»، لأننا على ثقة بأن مكانتها وحضورها القوي في السوق سيضمنان مزيداً من النمو الذي سينعكس إيجاباً على الإمارات وأبوظبي والمساهمين المستقبليين في الشركة.

خطوات الطرح

وتنص خطة الطرح على أن جميع الأسهم المطروحة سيتم بيعها من الأسهم الحالية التي تمتلكها «أدنوك». ومن المتوقع بدء تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية في أكتوبر 2021. وسيتم إتاحة الأسهم المطروحة لأفراد ومستثمرين آخرين في إطار الطرح للأفراد في دولة الإمارات وكذلك لمستثمرين مؤهلين في إطار الطرح للمستثمرين المؤهلين. وسيتم حجز نسبة 5% من الأسهم المطروحة لصالح جهاز الإمارات للاستثمار.

وتعمل «أدنوك للحفر» حالياً على استيفاء الشروط والمتطلبات المتعلقة بعملية الطرح، ثم الحصول على الموافقات التنظيمية من هيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي للأوراق المالية للمضي قدماً في عملية الطرح وقبول الإدراج والتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتتوقع «أدنوك» بيع 7.5% من أسهمها في الشركة في هذا الطرح. ومن المقرر أن يتكون الطرح من: طرح عام للمستثمرين الأفراد في الإمارات، وطرح للمستثمرين المؤهلين في عدد من البلدان، بما في ذلك الإمارات. وسيتم تحديد سعر الطرح للسهم من خلال عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب. وسيقوم المستثمرون الأفراد في الطرح المخصص لشريحة الأفراد في الإمارات بالاكتتاب في الأسهم بسعر الطرح.

وجميع الأسهم سيتم طرحها من «أدنوك» التي تمتلك 95% من رأس مال «أدنوك للحفر» قبل عملية الطرح. وستتسلم «أدنوك» صافي عائدات الطرح. وتتيح عملية الطرح لأدنوك تخفيض جزء من حصتها من أجل إدارة وتحسين محفظة أصولها بصورة أكثر فاعلية، وخلق فرص استثمارية جديدة في مختلف جوانب أعمالها، وزيادة سيولة التداول في الأسهم وتعزيز مكانتها في مجتمع الاستثمار الدولي.

وسوف تستمر «أدنوك» في امتلاك غالبية رأس مال «أدنوك للحفر» بعد الطرح. ولن تقوم شركة «بيكر هيوز القابضة»، التي تمتلك نسبة 5% من رأس مال «أدنوك للحفر» قبل الطرح، بطرح أي أسهم في الطرح العام. ومن المتوقع الانتهاء من عملية طرح وقبول الأسهم في أكتوبر 2021، وفقاً لظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الإمارات، بما في ذلك من هيئة الأوراق المالية والسلع.

دعامة

وتُعد «أدنوك للحفر» من أهم دعائم مجموعة «أدنوك»، ومُمكّناً رئيسياً لاستدامة معدلات الإنتاج الحالية من النفط الخام وزيادة سعتها الإنتاجية بنسبة 25% لتصل إلى 5 ملايين برميل يومياً وإنتاج مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز غير التقليدي بحلول عام 2030.

وتوفر «أدنوك» من خلال هذا الطرح المقترح لحصة أقلية في أسهم «أدنوك للحفر» فرصة استثمارية جذابة تتيح للمستثمرين الاستفادة من التطور المستمر والنمو القوي الذي تحققه «أدنوك للحفر» التي تُعد مكوناً رئيسياً في عمليات «أدنوك» وسلسلة القيمة الخاصة بالموارد الهيدروكربونية في أبوظبي. كما تمتلك «أدنوك للحفر» علاقة تعاقدية طويلة الأمد مع شركات مجموعة «أدنوك» في مجال الاستكشاف والإنتاج والتطوير، مما يضمن استمرارية واستقرار عملياتها في مختلف الظروف.

96 حفارة

تُعتبر «أدنوك للحفر» أكبر شركة حفر وطنية في الشرق الأوسط من حيث حجم أسطول المنصات والتجهيزات، ويصل إجمالي عدد الحفارات لديها إلى 96 حفارة برية وبحرية وحفارات مخصصة للجزر الاصطناعية.

وبفضل شراكتها الاستراتيجية مع «بيكر هيوز» في عام 2018، أصبحت «أدنوك للحفر» أول شركة وطنية في المنطقة تقدم خدمات متكاملة لحفر وتهيئة الآبار ومجموعة متكاملة من خدمات الحفر والحفارات، مما يوفر لها فرص النمو وتوسعة أعمالها خارج الإمارات.

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