«هيئة الأوراق» توافق على اندماج «إعمار العقارية» و«إعمار مولز»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركتا «إعمار العقارية» و«إعمار مولز» أن هيئة الأوراق المالية والسلع أصدرت موافقتها النهائية على الاندماج المقترح بين الشركتين، ومن المتوقّع أن يكتمل الاندماج قبل نهاية العام الجاري.

ويحظى الاندماج المقترح بدعم وتوصية بالإجماع من مجلس إدارة «إعمار العقارية» و«إعمار مولز»، وهو ما من شأنه أن يعزّز مكانة «إعمار العقارية» كأكبر مجموعة عقارات متكاملة ومتنوّعة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، ويضمن الموقع الاستراتيجيّ لكلّ من «إعمار العقارية» و«إعمار مولز» لاغتنام الفرص في السوق والدفع لزيادة القيمة للمساهمين.

وسيتمّ تنفيذ الاندماج المقترح لدى استيفاء الشروط المطلوبة، وذلك كدمج مطابق لأحكام القانون، وسيحصل من خلاله مساهمو إعمار مولز (باستثناء إعمار العقارية) على 0.51 سهم من أسهم «إعمار العقارية» مقابل كلّ سهم من أسهم «إعمار مولز»، وهو ما يمثّل علاوة بنسبة 7.1% على سعر إغلاق «إعمار مولز» في 1 مارس 2021، والذي يمثّل آخر يوم تداول قبل إعلان الاندماج، وعلاوة بنسبة 11.2% من سعر الصرف الضمني في السوق على أساس متوسّط السعر المرجّح بحجم التداول في الشهر السابق لتاريخ 1 مارس 2021.

كما يمثّل ذلك علاوة بنسبة 3.5% على سعر إغلاق «إعمار مولز» في 1 سبتمبر 2021، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 4.4% من سعر الصرف الضمني في السوق على أساس متوسط السعر المرجّح بحجم التداول في الشهر السابق لتاريخ 1 سبتمبر 2021.

ويخضع الاندماج لعدد من الشروط، بما في ذلك الموافقة على الاندماج بتصويت المساهمين الذين يمتلكون ما لا يقلّ عن 75% من الأسهم الممثلة في اجتماعات الجمعية العمومية الخاصة بشركتي «إعمار العقارية» و«إعمار مولز».

ومن المقرّر أن يمرّر مجلسا إدارة «إعمار العقارية» و«إعمار مولز» يوم 9 سبتمبر الجاري قراراً بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركتين، والذي سيعقد حضورياً وأيضاً عن بُعد/‏‏ إلكترونياً في 10 أكتوبر 2021.

ومع مراعاة تحقيق شروط الاندماج ومع تاريخ نفاذ الاندماج، فإن أصول والتزامات إعمار مولز، بما في ذلك حقوق والتزامات «إعمار مولز» بصفتها الضامن بموجب وثائق المعاملة المتعلّقة بشهادات ائتمان «إعمار للصكوك المحدودة» والبالغة قيمتها 750,000,000 دولار تستحقّ عام 2024 والتي ستنتقل إلى «إعمار العقارية» مقابل إصدار أسهم جديدة في «إعمار العقارية» لمساهمي «إعمار مولز» الحاليين (باستثناء إعمار العقارية).

وكخطوة لاحقة ستُعاد هيكلة أصول «إعمار مولز» ليتمّ تحويلها لمصلحة شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة «إعمار العقارية»، مع تولّي هذه الشركة التابعة حقوق والتزامات الضامن بموجب مستندات المعاملة المنقولة إليها من «إعمار العقارية».

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