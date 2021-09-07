البنوك تدعم تماسك الأسواق والسيولة 1.57 مليار

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

تماسكت أسواق الأسهم المحلية، في ختام جلسة أمس، إثر تعرضها لعمليات بيع، استهدفت جميع القطاعات، بينما خالفت أسهم البنوك الاتجاه وأغلقت في الدائرة الخضراء في ظل هبوط جماعي للأسهم القيادية.واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.57 مليار درهم، منها 1.4 مليار درهم في أبوظبي، و139 مليون درهم في دبي. وجرى التداول على نحو 313 مليون سهم، موزعة بواقع 197 مليون سهم في أبوظبي، و116 مليون سهم في دبي، عبر تنفيذ 8777 صفقة.

سوق دبي

وتراجع سوق دبي بنسبة 0.2 %، ليغلق عند 2907 نقاط، بضغط هبوط الأسهم القيادية، مع صعود طفيف لقطاع البنوك 0.01 %، باستقرار أسهم «الإمارات دبي الوطني»، و«دبي الإسلامي» عند إغلاقها السابق. وتراجع قطاع العقار 0.13 %، بهبوط «إعمار مولز» 0.96 %، و«ديار» 0.3 %، و«الاتحاد العقارية» 1.93 %، و«إعمار للتطوير» 0.24 %، فيما استقر «داماك» دون تغير يذكر، بينما صعد «إعمار العقارية» 0.23 %.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً 44 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 14 مليون درهم، ثم «الإسلامية للتأمين» 9.8 ملايين درهم. وحقق «تكافل الإمارات» أكبر ارتفاع، بنسبة 5 %، ليصل إلى 0.775 درهم، تلاه «أملاك للتمويل» 2.88 %.

سوق أبوظبي

وهبط سوق أبوظبي بنسبة 0.11 %، ليغلق عند 7628 نقطة، مع صعود قطاع البنوك 0.5 %، بارتفاع «أبوظبي الإسلامي» 0.36 %، و«أبوظبي الأول» 0.7 %، بينما هبط «أبوظبي التجاري» 0.39 %. ونزل قطاع الاستثمار 0.6 %، بتراجع «ألفا ظبي» 0.2 %، و«الواحة كابيتال» 1.58 %، و«إشراق» 0.9 %، بينما صعد «العالمية القابضة» 0.07 %. وتصدر النشاط في سوق أبوظبي «العالمية القابضة»، جاذباً 312 مليون درهم.

إفصاحات

* أعلنت «الرمز كوربوريشن» عن شراء 3 ملايين سهم من أسهمها بسعر 0.73 درهم بتاريخ 5 سبتمبر 2021 ليصل العدد الإجمالي للأسهم المشتراة إلى 22.94 مليون سهم.

* حدد مجلس إدارة «أورينت يو إن بي تكافل» غداً الأربعاء لاتخاذ قرار بالتمرير لإقرار خطة العمل الخاصة بتقرير التسعير لمنتصف العام.

* أقر مجلس إدارة «سلامة» البيانات المالية للربع الثاني 2021 وقرر تأجيل النظر في توزيعات الأرباح المالية.

* وافقت الشركة الوطنية للتأمينات العامة على استقالة أعضاء مجلس الإدارة من 31 أغسطس 2021.

* أعلن مصرف السلام - البحرين شراء 446758 سهماً من أسهم الخزينة في سوق دبي المالي وبورصة البحرين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز