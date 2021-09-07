«بيما» تطلق تأميناً على المنازل والسفر

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة «بيما للتأمين» عن تحوّلها إلى شركة متعددة القطاعات للتأمين عبر الإنترنت، وذلك عبر توسيع محفظة خدماتها لتشمل خدمات التأمين على المنازل والسفر، إضافةً إلى منتجها المبتكر للتأمين على السيارات بحسب المسافة المقطوعة.

وأحدثت «بيما للتأمين» نقلة نوعية في قطاع التأمين في غضون عامين فقط من إطلاقها، وتسجّل اليوم توسّعاً في محفظة منتجاتها المبتكرة لتوفر لعملائها المزيد من المزايا والقيمة. ويشمل ذلك خدمة التأمين على المنازل، والتي يمكن للعملاء تصميمها وفقاً لاحتياجاتهم. أما تأمين السفر فهو يغطي المسافرين على الرحلات الداخلية أو الخارجية، حيث تم تصميم التأمين على السفر إلى الوجهات الخارجية خصيصاً لسكان الإمارات.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: منذ إطلاق «بيما للتأمين» في عام 2019، تمحورت أهدافنا حول التركيز على تلبية احتياجات عملائنا ومواصلة الارتقاء بخدماتنا. ونحن اليوم فخورون بتحوّلها إلى شركة متعددة القطاعات للتأمين عبر الإنترنت.

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