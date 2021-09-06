كوريا الجنوبية تتطلع إلى استئناف اتفاقية تجارة حرة مع الإمارات ودول الخليج

المصدر: سيؤول- يونهاب

أعلنت وزارة التجارة في كوريا الجنوبية، اليوم، أنها تهدف إلى استئناف المحادثات بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC)، من أجل إقامة علاقات اقتصادية أعمق مع الشرق الأوسط، بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات.

ويخطط وزير التجارة يو هان-كو، للقاء نظيره الإماراتي، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، في وقت لاحق من اليوم، عبر الفيديو، واقتراح استئناف المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.

واتفقت كوريا الجنوبية ومجلس التعاون الخليجي، على بدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة في عام 2007، لكن المحادثات ذات الصلة، توقفت منذ عام 2009.

ويضم مجلس التعاون الخليجي 6 دول أعضاء تحت جناحه، وهي الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية وسلطة عمان ودولة قطر ودولة الكويت.

وقال الوزير يو، في بيان «اتفاقية التجارة الحرة المتعددة الأطراف، تلعب دوراً حاسماً في إقامة علاقات اقتصادية مستدامة، والتعامل مع التغيرات في سلسلة التوريد العالمية، وسط جائحة كوفيد 19».

وخلال الاجتماع، يخطط البلدان أيضاً لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا الثنائية، لإقامة علاقات أعمق في قطاع الطاقة.

وقال يو «كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة، تقيمان علاقات وثيقة في قطاعات الطاقة التقليدية، بما في ذلك الصناعات البترولية والنووية».

وأضاف «وبناء على هذا التعاون، يحتاج البلدان إلى توسيع شراكتهما، لتشمل الصناعات الناشئة، بما في ذلك الطاقة المستدامة».

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