غرفة أبوظبي تبحث مجالات التعاون التجاري مع جنوب أفريقيا

المصدر: أبوظبي - وام

بحث عبد الله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، خلال لقائه المبعوث الرسمي الخاص لسيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، بول شيبوكوزا ماشاتيل والوفد المرافق له مجالات وسبل التعاون وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

حضر اللقاء الذي عقد في مقر مبنى الغرفة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس إدارة الغرفة كل من الدكتور علي بن حرمل الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس، ويوسف علي عبد القادر النائب الثاني لرئيس المجلس، ومسعود رحمة المحيربي أمين الصندوق، وسعيد غمران الرميثي نائب أمينِ الصندوق، كما حضر اللقاء محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، وعبد الله القبيسي وهلال الهاملي نائبي المدير العام.

وقال عبد الله محمد المزروعي إن الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لزيادة وتنويع صادراتها لأسواق أفريقيا في ظل توافر الفرص الاستثمارية الحيوية والواعدة، لا سيما في جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة لما تتمتع به من معدلات نمو اقتصادي عالية، كما تعد واحدة من كبريات دول القارة الأفريقية، وتمثل مركزاً استراتيجياً مرتبطاً بالأسواق الأفريقية والدولية.

وأعرب عن استعداد غرفة أبوظبي لتقديم كافة الخدمات والإمكانيات اللازمة التي تسهم في فتح آفاق رحبة للتعاون التجاري المثمر، وعقد الشراكات في العديد من القطاعات، ووضع خطط جديدة للعمل المشترك الهادف إلى زيادة التبادلات التجارية وتدفقات الاستثمار بين إمارة أبوظبي وجمهورية جنوب أفريقيا.

من جانبه أكد بول شيبوكوزا ماشاتيل أهمية توطيد أواصر التعاون مع غرفة أبوظبي، مشيراً إلى أن العلاقات بين بلاده ودولة الإمارات، تشهد تطوراً ملحوظاً في شتى المجالات، بفضل حرص قيادتي البلدين الصديقين على تعزيزها وتطويرها.

ونوه إلى أهمية التنسيق وإتاحة فرص التعريف واستكشاف مجالات الاستثمار الجديدة في جنوب أفريقيا، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الإماراتيين فيها، وكذلك الترويج للبيئة الاستثمارية الجاذبة في إمارة أبوظبي.

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