غرفة عجمان تبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجارة مع الهند

المصدر: عجمان - البيان

استقبل سالم السويدي، مدير عام غرفة عجمان في مقر الغرفة ك.كاليموتو قنصل الاقتصاد والتجارة بالقنصلية العامة الهندية بدبي، وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة الإمارات عموماً وإمارة عجمان على وجه التحديد.

وتم خلال اللقاء الذي حضره محمد علي الجناحي مدير تنفيذي - قطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية استعراض الفرص الاستثمارية التي توفرها إمارة عجمان، وتطرقا إلى السبل المناسبة لفتح آفاق الأعمال وقنوات للتبادل التجاري في إطار سياسة الاقتصاد الحر التي تنتهجها إمارة عجمان، والانفتاح على الاستثمارات الخارجية وتوجيه القطاع الخاص للتوسع والعمل على تنويع الاستثمار.

وقال سالم السويدي: تمتلك دولة الإمارات وإمارة عجمان علاقات تجارية واقتصادية قوية مع جمهورية الهند وهي تشهد نمواً متزايداً، مبدياً استعداد الغرفة لتقديم كل التسهيلات والخدمات التجارية التي تسهم في الارتقاء وتطور العلاقات التجارية وترسيخ الشراكات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أوسع في المستقبل.

وخلال النصف الأول من العام 2021، بلغ إجمالي عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة وصناعة عجمان للصادرات من الإمارة إلى جمهورية الهند إلى 274 شهادة بقيمة إجمالية وصلت إلى 25.9 مليون درهم، فيما وصل إجمالي عدد شهادات المنشأ لإعادة التصدير إلى 361 شهادة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 41.1 مليون درهم.

وتركزت الصادرات على صناعة الأمن الغذائي، وكذلك على منتجات اللدائـن ومصنوعاتهـــا، ومصنوعات من حديد أو صلب (فولاذ) - دعامات (مساند) ومعدات مماثلة للسقالات، أو لهياكل المنشآت المؤقتة أو لدعامات المناجم.

وتشير البيانات الإحصائية لغرفة تجارة وصناعة عجمان إلى أن عدد الشركات الهندية المسجلة في الإمارة وصل خلال النصف الأول من العام 2021 الجاري إلى 2261 شركة تعمل في قطاعات تجارية وصناعية مهمة في الإمارة.

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