اقتصادية دبي تطلق البرنامج المهني «سفراء التنافسية»

المصدر: دبي - البيان

أطلق مكتب دبي للتنافسية في اقتصادية دبي بالتعاون مع المعهد الدولي للتطوير الإداري بسويسرا برنامج الدبلوم المهني «سفراء التنافسية»، الأول من نوعه في مجال التنافسية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار الجهود لدعم وتدريب وبناء القدرات الفنية للمواطنين في مجال التنافسية.

ويتماشى برنامج الدبلوم المهني «سفراء التنافسية» مع أجندة حكومة دبي في مجال تأهيل وتطوير كوادرها الإماراتية في المجالات التخصصية مثل استشراف المستقبل، والتنافسية العالمية، والذكاء الاصطناعي، إذ تتجه المدينة نحو هدفها المتمثل بأن تكون أفضل المدن عالمياً في التنافسية.

ويركز البرنامج على خلق بيئة تعليمية مثالية مدعومة بأحدث المنصات والأدوات لتمكين موظفي حكومة دبي، وتحديداً من هم في المستويات الإدارية والفنية في مجال البحوث والدراسات والاستراتيجيات ومجالات القدرة التنافسية الأخرى ذات الصلة، من أن يكونوا سفراء التنافسية في مؤسساتهم.

طموحات

وقال سامي القمزي المدير العام لاقتصادية دبي: «التنافسية هي العنصر الحيوي الذي يدمج رؤية دبي وطموحاتها ويعزز الاستباقية والجهوزية للمستقبل. وتتبنى الحكومات في جميع أنحاء العالم تقنيات وأساليب جديدة لتوفير تجربة متميزة في مجال ممارسة الأعمال وجودة الحياة المعيشية، ونرى دبي تتعمق بشكل أكبر لتجعل القدرة التنافسية ثقافة وأسلوب حياة ستنعكس في جميع نواحي الحياة بالإمارة.

وسيضمن برنامج الدبلوم المهني سفراء التنافسية أن تكون التنافسية جزءاً لا يتجزأ من الثقافة التي توجه الإماراتيين والجهات الحكومية في خدمة الدولة ومجتمعها الآخذ في الاتساع من المواطنين والمقيمين والزائرين».

أساسات

ومن جانبه، قال هاني الهاملي، مدير مكتب دبي للتنافسية باقتصادية دبي: «سيخلق برنامج الدبلوم المهني كادراً من الإماراتيين واعين بالمكونات التقنية لتحقيق التنافسية والحفاظ عليها، بما في ذلك الأساسات والمنهجيات وأفضل الممارسات التي ستصنف دبي أنها الأكثر تنافسية على مستوى العالم.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز المفاهيم الأساسية للتنافسية وأهميتها على مستوى إمارة دبي؛ والتعرف إلى المؤشرات والتقارير العالمية وآليات قياسها وفق المنظمات والمؤسسات العالمية والأدوات المستخدمة فيها؛ وبيان مدى دور المؤسسات الحكومية ومساهمتها في صوغ برامج ومبادرات تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للإمارة».

وسيتمكن المشاركون في البرنامج المهني من تطوير المهارات في مجال الدراسات والبحوث التنافسية وإعداد التقارير الفنية وتحليل البيانات وقياس الأثر المستقبلي لتحسين تصنيف إمارة دبي. كما أنه من المتوقع اعتماد نموذج موحد ومتكامل تحت إشراف ودعم مكتب دبي للتنافسية باقتصادية دبي ليكون مرجعاً دائماً للاستراتيجيات والتطبيقات التي تستطيع جميع الهيئات تنفيذها معاً.

وتم اختيار مرشحين من عدد من الجهات الحكومية للدفعة الأولى من البرنامج بناءً على الأولوية المعطاة للتنافسية في خطة دبي الاستراتيجية 2030 على أن تبدأ في السادس من سبتمبر 2021 وتستمر مدة شهرين.

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