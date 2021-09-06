إمباور تبدأ بتزويد ناطحة سحاب «أبتاون» بـ 3,850 طن تبريد

المصدر: دبي- البيان

باشرت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي، «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، تزويد ناطحة سحاب «أبتاون» في دبي، بخدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة، بمعايير دولية فائقة، بطاقة تبريدية تصل إلى 3,850 طناً.

وتعد ناطحة سحاب «أبتاون»، التي يطورها مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم، والسلطة التابعة لحكومة دبي، المختصة بتجارة السلع والمشاريع، أول الأبراج الشاهقة الارتفاع في منطقة «أبتاون دبي»، التي يجري تشييدها قبالة منطقة أبراج بحيرات جميرا.

وأرجعت «إمباور»، تصاعد الطلب على خدماتها، إلى تنامي وعي مطوري المشاريع العقارية، بمكاسب تبريد المناطق الاقتصادية والبيئية، في توفير الطاقة، وخفض تكاليف الصيانة، وتكاليف رأس المال، وفعاليته في الحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة.

ويأتي تزويد المشروع بطاقة تبريد صديقة للبيئة، بمعايير عالمية مستدامة، متفقة ومكملة لاستراتيجية البناء الذكية والمستدامة في المشروع ذاته، حيث حرص مركز دبي للسلع المتعددة، على أن يكون البرج متوافقاً مع التصنيف الذهبي للقيادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي (LEED).

وقد تولت تصميم البرج، شركة الهندسة المعمارية «أدريان سميث آند غوردون جيل آركيتكتشر». ويحاكي تصميمُ البرج، بَريقَ الألماس، من خلال واجهته الزجاجية الأمامية، التي ينفذ منها الضوء الطبيعي إلى المساحات الداخلية، وتمنع في الوقت نفسه نفاذ أشعة الشمس الحارقة.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، إن محطات تبريد إمباور المتطورة، وشبكة نقل خدمات التبريد المنتشرة في كل أرجاء المدينة، تتمتع ببنية تحتية متطورة، وأنظمة تشغيل وإنتاج ذكية، وجهوزية فورية لتزويد أي مشروع في دبي، مهما بلغت ضخامته، أو تنوعت استخداماته، وهو ما يفسر تزايد ثقة المستثمرين والمطورين في خدماتنا، ذات الكفاءة العالية والصديقة للبيئة.

مشيراً إلى أهمية مشروع ناطحة سحاب «أبتاون» لدبي عموماً، ولمحفظة إمباور خصوصاً، فهي «أيقونة معمارية، يبلغ طولها 340 متراً، وتتألف من 81 طابقاً، وتضم 188 غرفة وجناحاً فاخراً، ومطاعم حصرية، ومراكز صحية ومرافق مؤتمرات شاملة، ومكاتب من الدرجة الأولى، بمساحات عالية الكفاءة، و229 وحدة سكنية ذات تصميم فريد.

وسيحتضن مركز أعمال فائق التطور لمركز دبي للسلع المتعددة. ومُنحت مؤخراً شركة «إنتيريرز العالمية»، امتياز تجهيز الوحدات الفندقية والسكنية التابعة لعلامات تجارية.

وشدد بن شعفار على أن «إمباور تعمل على دعم جميع المشاريع العملاقة في دبي، لا سيما قطاعات السكن والضيافة والفنادق وغيرها، عبر تزويدها بأنظمة تبريد المناطق، والتي تعمل بكفاءة عالية، وتحافظ على البيئة».

وتسعى الشركة باستمرار لنشر الوعي حول خدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة، وذلك لدعم رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تولي اهتماماً كبيراً للاستدامة، وتناولت الحاجة إلى مواجهة تحديات تغير المناخ، كونها عقبة حقيقية في تحقيق النمو والازدهار.

وسيكون برج أبتاون، أيقونة فندقية مميزة، تضاف إلى أفق دبي، لتعزز مركز الأعمال ذا المستوى العالمي في منطقة أبراج بحيرات جميرا، من قبل مركز دبي للسلع، وستضيف منطقة «أبتاون دبي»، من جاذبية دبي التجارية، لتستقطب الشركات والسكان إلى المجتمع الحالي، الذي يضم 100,000 شخص.

وفي يناير من عام 2019، أرسى مركز دبي للسلع المتعددة، عقد إنشاء برج أبتاون على شركة «سكس كونستراكت»، التابعة لمجموعة «بيسيكس الشرق الأوسط»، وفي فبراير 2020، تم الانتهاء من الدعامات الخرسانية وأعمال الأساسات.

وتسارعت وتيرة عمليات ربط مشروع ناطحة سحاب «أبتاون»، بمنظومة خدمات تبريد «إمباور»، تمهيداً لإنجاز المشروع في الربع الأول من عام 2022، وأنهت المؤسسة مؤخراً، عمليات ربط المشروع، وتزويده بطاقة تبريد المناطق، عبر محطتها المتطورة في منطقة أبراج بحيرات جميرا.

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