منتدى المواطن العالمي يبحث"المستقبل قيد العمل" في رأس الخيمة 12 ديسمبر

المصدر: رأس الخيمة- البيان

بدأ العد التنازلي لقمة منتدى المواطن العالمي التي تعقد في رأس الخيمة الإماراتية يومي 12 و13 ديسمبر 2021، وذلك في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات.

وتحت عنوان "المستقبل قيد العمل"، تقام هذه القمّة بالشراكة مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وتجمع ألمع العقول العالمية من أجل تقديم تصور لدفعة جديدة في مجال النقل البشري، واعتماد مبادرات ريادية لدعم السياحة المستدامة.

وفي تعليق له على هذا الحدث، قال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: "من دواعي سرورنا استضافة قمة المواطن العالمي من جديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن نكون جزءاً من هذا الحوار المهم، ومن مسيرة رأس الخيمة نحو مستقبل أكثر مرونة. الإمارة ملتزمة بإنشاء عالم مستدام، وتشكل السياحة المستدامة أساساً لاستراتيجيتها. بوصفنا إمارة قائمة على المواقع الطبيعية، سنعزز من جودة التنقل من خلال وجهات وخدمات جديدة، من شأنها تعزيز الوعي بالحفاظ على البيئة والسياحة المستدامة."

وأضاف فيليبس قائلاً: "مع اقتراب معرض إكسبو في دبي، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر وجهات السفر شعبية حول العالم ومن أكثرها أماناً بعد الجائحة، ونحن متحمسون لاستقبال أعضاء المنتدى وضيوفنا الكرام، بالتزامن مع مبادراتنا العديدة لتحقيق تغيير إيجابي ملحوظ في حياة الأجيال المقبلة."

وكانت رأس الخيمة في عام 2020 أول مدينة تحصل على اعتماد الأمان من "بيرو فيريتاس" (Bureau Veritas)، وأول إمارة تتلقى ختم "السفر الآمن" من المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، كما كانت الإمارة من أسرع الوجهات المستدامة نمواً في المنطقة، وحصلت على لقب "عاصمة السياحة الخليجية" لعامين على التوالي، كما تواصل استضافة عدد من الفعاليات الإقليمية والدولية المرموقة كل عام.

وأقيمت قمم منتدى المواطن العالمي سابقاً في دبي وتورنتو وموناكو وجزيرة سويتي ستيفان، وشهدت حضور شخصيات بارزة، مثل كوفي عنان وجوزيه مانويل باروسو وإيرينا بوكوفا وكريستالينا جورجيفا، ودوشكو ماركوفيتش وجانيت كاغامي وغاتسون براون، وروبرت دينيرو ووايكليف جان وإيف، إلى جانب عددٍ من قادة الدول وأعضاء الأسر الملكية، وأبرز رواد الأعمال والمؤسسات الخيرية.

ومنذ إطلاقه عام 2013، تحول منتدى المواطن العالمي إلى شبكة عالمية من القادة وأصحاب الرؤية والمحفزين، يجتمعون حول مهمّة مشتركة وهي إطلاق كل الإمكانات الكامنة في مبدأ المواطنة العالمية، للوصول إلى عالم معزز بحرية تنقل البشر بشكل مستدام.

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