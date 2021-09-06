تريند مايكرو تطلق برنامج WeDiscover لتمكين الشركاء من الاستفادة من حلولها الأمنية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت تريند مايكرو إنكوربوريتد الشركة الرائدة في مجال الأمن السيبراني، «برنامج توليد الطلب لشركاء قناة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا - WeDiscover» الهادف لتعزيز حضور الشركة في الإقليم. وقد تم تصميم البرنامج لتقديم الدعم لشركاء القناة من خلال تمكينهم من الاستفادة من حلول تريند مايكرو الأمنية وتطوير خدماتهم، وبناء خبرات أمنية جديدة، بالإضافة إلى تنمية أعمال تجارية مربحة تلبي احتياجات العملاء في سوق الأمن السيبراني المتسم بالديناميكية.

وأعرب معتز بن علي، نائب الرئيس، المدير الإداري لتريند مايكرو الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، عن سعادته بإطلاق هذا البرنامج قائلاً: «تصب هذه الخطوة في أهداف تريند مايكرو إذ نسعى دائماً لنكون سباقين ومبدعين في كل ما نقوم به، وبرنامج WeDiscover للشركاء في إقليم الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا ما هو إلا تجسيد لهذه المساعي».

وأضاف ابن علي قائلاً: «نحن ملتزمون تزويد شركائنا إطار عمل يستشرف المستقبل ويستفيد من حلول تريند مايكرو الأمنية، الأمر الذي يتماشى مع جهودنا المستمرة لتوفير رحلة تحول رقمي آمنة للمنطقة. وإننا ملتزمون مواصلة استثماراتنا، إذ يعد ذلك في أعلى هرم جهودنا لجعل المنطقة مركزاً للابتكارات التي تنمو بشكل سريع، وتوفير الحماية الأمنية اللازمة عبر كل مرحلة من مراحل التطور».

علاوة على ذلك، ستزود مبادرة «توليد الطلب لشركاء قناة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا - WeDiscover» إطارَ عمل متماسكاً وقوياً للوصول إلى الأسواق غير المكتشفة، وإيجاد مصادر جديدة لتوليد الأرباح، وتسريع وتيرة المبيعات، وذلك عن طريق مجموعة من الميزات التي يقدمها البرنامج. وتشمل هذه الميزات؛ التزاماً قوياً من تريند مايكرو بتوفير التعاون السلس بين فرق إدارة الأعمال وفرق المبيعات والتسويق التابعة لتريند مايكرو وبين الفرق الفنية التابعة للشركاء، بالإضافة إلى توفير المرونة في اختيار أحد حلول تريند مايكرو الأمنية بهدف خلق الفرص بصورة فاعلة.

وتتضمن ميزات البرنامج كذلك تعزيز إمكانية استكشاف فرص الأعمال الجديدة وإتاحة المجال للشركاء لاستكمال الصفقات في غضون 180 يوماً، فضلاً عن تزويدهم بمجموعة متكاملة من الأدوات التسويقية، والمواد الإعلانية المشتركة، والدعم في مجال التسويق الرقمي بغرض مساعدتهم على النجاح ضمن رحلة متكاملة وفاعلة.

كما سيكون بمقدور شركاء تريند مايكرو الاستفادة من المكافآت والحوافز التي يقدمها برنامج الحوافز المتكامل TrendSetter، وأدوات برنامج WeDiscover الجديد من تريند مايكرو، وذلك بهدف تمكين الشركاء من تحفيز أعضاء الفرق العاملة لديهم.

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