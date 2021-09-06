«إكسبو الشارقة» ينجح في استقطاب 45 ألف زائر في «تخفيضات الصيف 2021»

المصدر: الشارقة – البيان

اختتمت مؤخراً في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات النسخة الأولى من معرض «تخفيضات الصيف 2021» الذي نظمته شركة ليز إيفنت، خلال الفترة من 26 أغسطس إلى الرابع من سبتمبر الجاري، بنجاح كبير في استقطاب 45 ألف زائر، في ظل مشاركة واسعة من كبرى الشركات المتخصصة في مجال المستلزمات والأدوات المدرسية، وأشهر العلامات التجارية الرائدة في قطاع تجارة الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية المنزلية.

وتميز المعرض على مدار عشرة أيام، بتقديم باقة فريدة من الخصومات والتخفيضات الجاذبة على مجموعة واسعة وكبيرة من المنتجات والسلع الاستهلاكية، مقدماً تجربة تسوق مميزة وآمنة في ظل تطبيق أقصى التدابير الاحترازية وإجراءات الصحة والسلامة، ما أسهم في نجاح الحدث باستقطاب هذا العدد من الزوار، وتعزيز نسبة مبيعات الجهات العارضة، وتحقيق عوائد مجزية لقطاع تجارة التجزئة.

مواكبة

وأشار سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن المركز يسعى دائماً ووفق استراتيجية عمله إلى مواكبة احتياجات السوق ومجتمع الأعمال، إلى جانب تلبية متطلبات سكان إمارة الشارقة وزوارها، ولقد نجح «إكسبو الشارقة» في هذا الحدث من تحقيق مستهدفاته من خلال توفير منصة تسوق متكاملة وآمنة تضمنت العديد من المنتجات التي لبت متطلبات زواره من مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية، ولا سيما فيما يتعلق بتوفير المستلزمات المدرسية، إلى جانب المساهمة في تحقيق إضافة نوعية لقطاعي تجارة التجزئة والقرطاسية واللوازم المدرسية، من خلال تعزيز تواصل الشركات العارضة مع مستهلكيها الحاليين وجذب مستهلكين جدد، وزيادة حركة المبيعات والشراء.

ولفت المدفع، إلى حرص مركز إكسبو الشارقة على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التي تضمن تحقيق جودة عالية في التنظيم وفقاً لأرقى المواصفات، بما يسهم في إنجاح كافة الفعاليات التي يستضيفها، ويحقق تطلعات العارضين في مختلف المجالات، وذلك انطلاقاً من استراتيجية المركز الرامية إلى الارتقاء بصناعة المعارض وتطويرها وتعزيز تنافسية إمارة الشارقة كواحدة من أهم المدن الرائدة في هذا المجال.

مكانة رائدة

من جانبه أشاد جاكوب فارجيز، الرئيس التنفيذي لشركة «ليز إيفنت»، بجهود مركز إكسبو الشارقة في تنظيم هذا الحدث، مشيراً إلى المكانة الرائدة التي يتمتع بها المركز وإمكانياته التنظيمية المتميزة، سواء على صعيد التعاون وتوفير كافة التسهيلات للشركات العارضة للخروج بالمعرض بأبهى صوره، أو على صعيد ضمان تطبيق أقصى الإجراءات والتدابير الاحترازية حفاظاً على سلامة الزوار والعارضين، مشيراً إلى أن نجاح المعرض في استقطاب أكبر المراكز التجارية ومحال البيع بالتجزئة، والتي ضمت نخبة من أشهر العلامات التجارية، مكّنه من جذب عدد كبير من الزوار وتلبية كافة احتياجاتهم.

وشهد الحدث عرض تشكيلة واسعة من منتجات المستلزمات المدرسية وأحدث الأجهزة المنزلية والهواتف الذكية، وآخر صيحات الموضة والأزياء العصرية، وأرقى تصميمات حقائب اليد والإكسسوارات، والسلع الاستهلاكية، وهدايا الأطفال، والتي قدمتها كبرى العلامات التجارية ومن أهمها، سبلاش، وهوم ستايل، وكول إت سبرينج، وتومز، وناين ويست، وألدو، ورانجلر، وكيابي، وبلاي سمارت، وصيدلية أستر، ولاسينزا، بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات المحلية والوطنية.

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