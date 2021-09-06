«الأنصاري للصرافة» تتوسع في الإمارات بافتتاح فرعها رقم 200

المصدر: دبي ـ البيان

احتفلت «الأنصاري للصرافة»، شركة توفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات، بافتتاح فرعها رقم 200 والواقع في التوسعة الجديدة في مركز صحارى في إمارة الشارقة.

ويعتبر هذا الفرع الثاني للشركة في مركز صحارى وأحد الفروع الثمانية الجديدة التي تم افتتاحها في دولة الإمارات خلال العام الجاري، تماشياً مع الخطة الطموحة بافتتاح 25 فرعاً جديداً قبل نهاية العام القادم.

وتأتي هذه التوسعة في شبكة فروع الشركة لتلبية الطلب المتنامي الحالي والمستقبلي على خدمات الشركة خصوصاً في الفترة ما بعد الجائحة لضمان التزام «الأنصاري للصرافة» بتعزيز تجربة العملاء سواء في الفروع المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة، أو من خلال المنصات الرقمية الحديثة.

وتعكس الخطوة أيضاً قدرة وريادة الشركة في خلق فرص عمل جديدة حتى في ظل التحديات التي تشهدها الأسواق العالمية في الوقت الراهن.

وتم افتتاح الفرع رقم 200 خلال حفل خاص حضره محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس الإدارة، وراشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي للشركة، وأكرم عمار المدير التنفيذي لمركز صحارى وعدد من كبار المسؤولين في «الأنصاري للصرافة».

وقال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس الإدارة لشركة «الأنصاري للصرافة»: «يعتبر توسيع نطاق فروعنا عنصراً رئيسياً لنجاح استراتيجيتنا الطموحة لمواصلة النمو والتقدّم. ونفخر بافتتاح الفرع رقم 200 في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يمثل خطوة مهمة باتجاه تقديم أفضل الخدمات لشريحة أوسع من العملاء.

ويؤكد افتتاح الفرع الجديد نجاحنا في تخطي التحديات العالمية الناشئة، واستعدادنا التام لدخول مرحلة جديدة من النمو خلال السنوات القادمة. ونحرص من جانبنا على تعزيز مستوى حضورنا في السوق وزيادة عدد فروعنا في المناطق التي تشهد طلباً متنامياً على الخدمات المالية التي نقدمها.

ويعد الفرع الأحدث لنا في مركز صحارى في الشارقة، إضافة مهمة لمساعينا الحثيثة لخدمة كافة أفراد المجتمع، سواء من الأفراد أو الشركات وذلك بخدمتهم بالطرق التقليدية أو عن طريق الوسائل والمنصات الرقمية المختلفة. وبالمقابل، يتيح نمو وتوسع شبكتنا فرصة مثالية أمامنا لتوفير فرص عمل مناسبة للكوادر البشرية المؤهلة في الإمارات».

وتستحوذ «الأنصاري للصرافة» على حصة سوقية تبلغ 36% بين شركات الصرافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقوم حالياً بإجراء أكثر من 120,000 معاملة يومياً فضلاً عن تلبية احتياجات أكثر من 3 ملايين عميل شهرياً.

ونال تطبيق «الأنصاري للصرافة» للهواتف المحمولة مؤخراً المرتبة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة والثانية في الشرق الأوسط على قائمة الـ15 تطبيقاً للتكنولوجيا المالية في عام 2021، حسب فوربس الشرق الأوسط.

حيث أسهم التطبيق بإنجاز 1.8 مليون معاملة تصل قيمتها إلى حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي خلال عام 2020. وقد سجل التطبيق في أغسطس 2021، أكثر من 941,000 عملية تحميل وأكثر من 850,000 مستخدم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز