مليار درهم مبيعات «ريبورتاج» بنمو 105% خلال 8 أشهر

المصدر: أبوظبي ـ البيان

حققت ريبورتاج العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري بالإمارات، مبيعات تتجاوز مليار درهم منذ بداية العام 2021 حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، مقابل 488 مليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2020، بنمو يصل لنحو 105%.

وتباشر «ريبورتاج العقارية» تطوير 12 مشروعاً قيد الإنشاء بالإمارات، توفر نحو 6 آلاف وحدة سكنية ضمن أهم المواقع الاستثمارية بأبوظبي ودبي، بجانب مشروع تم إنجازه وتسليمه بمدينة مصدر في أبوظبي.

وأطلقت «ريبورتاج العقارية» مؤخراً مشروع «المارية فيستا 2»، والذي سيوفر 588 وحدة سكنية جديدة في جزيرة المارية بأبوظبي، بأسعار تبدأ من 329 ألف درهم.

وشهد يوم المبيعات، الذي نظمته الشركة يوم 28 أغسطس الماضي في فندق سوفيتيل أبوظبي الكورنيش، إقبالاً كبيراً على شراء الوحدات السكنية بمشاريع «ريبورتاج العقارية»، وفي مقدمتها مشروع «المارية فيستا» بأبوظبي، و«ركان لوفتس» بدبي، فضلاً عن مشروع «مونتي نابوليوني»، الذي أطلقته الشركة مؤخراً في «مستقبل سيتي» بالقاهرة الجديدة في مصر.

وقال إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي في ريبورتاج العقارية إن زيادة مبيعات «ريبورتاج» خلال العام الحالي، رغم التحديات التي فرضتها تداعيات جائحة «كوفيد 19» يعكس استقرار أوضاع الشركة وقوة الملاءة المالية لها، فضلاً عن نجاح الشركة في طرح عروض جاذبة وتسهيلات ملائمة لشرائح متنوعة من العملاء.

وأوضح أن مواصلة «ريبورتاج العقارية» تحقيق نمو بالمبيعات يعد مؤشراً قوياً على تحسن النشاط بالسوق العقاري، وبدء تعافي القطاع من تداعيات الجائحة.

وكانت «ريبورتاج» قد حققت مبيعات بقيمة 812 مليون درهم خلال العام 2020، بنمو يصل إلى 125% مقارنة بعام 2019.

وأشار سليمان إلى تقدم الأعمال الإنشائية بكافة مشاريع الشركة قيد الإنشاء، تمهيداً لتسليم الوحدات للمشترين في المواعيد المحددة، وهو ما يعزز من ثقة المستثمرين في «ريبورتاج العقارية».

وتضم قائمة مشاريع «ريبورتاج العقارية» في أبوظبي مشاريع «الراحة لوفتس 1»، ويوفر 164 وحدة سكنية، و«الراحة لوفتس 2»، والذي يضيف 110 وحدات سكنية، وذلك ضمن منطقة شاطئ الراحة.

وفي مدينة مصدر بأبوظبي، يجري تطوير مشروع «الواحة رزيدنس 1» ويوفر 612 شقة، و«الواحة رزيدنس 2» ويضم نحو 304 وحدات سكنية، فضلاً عن مشروع «ذا جيت» ويضيف 463 شقة سكنية، فضلاً عن مشروع «ليوناردو ريزيدنس»، الذي تم تسليمه قبل نحو عامين، ويتضمن 177 شقة سكنية بمدينة مصدر.

وفي جزيرة المارية تباشر «ريبورتاج» تطوير مشروع «المارية فيستا»، ويوفر 786 وحدة سكنية، بجانب «المارية فيستا 2»، والذي سيضم 588 وحدة سكنية جديدة، فضلاً عن مشروع «ديفا» في جزيرة ياس، والذي سيوفر 736 وحدة سكنية.

وفي دبي، يجري تطوير مشروع «أليكسيس تاور» بشارع الشيخ زايد في منطقة داون تاون جبل علي بدبي، ويوفر 378 وحدة سكنية فاخرة، وبرج «ركان»، في منطقة «دبي لاند»، والذي يتم تطويره بالتعاون مع شركة «كونتيننتال للاستثمار»، ويوفر نحو 488 وحدة سكنية، و«ركان لوفتس 1» ويضم نحو 349 فيلا سكنية، و«ركان لوفتس 2» ويوفر نحو 755 فيلا.

وفي مصر، أطلقت «ريبورتاج العقارية» مؤخراً مشروع «مونتي نابوليوني»، والذي سيقام على مساحة 465 ألف متر مربع، وسيتضمن 5500 وحدة سكنية.

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