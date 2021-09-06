5 فائزين بمسابقة «دبي لإدارة الأصول» للتسوق السريع

المصدر: دبي ـ البيان

اختتمت «دبي لإدارة الأصول» التي تمتلك وتدير إحدى أكبر محافظ المجمعات السكنية في دبي، واحدة من أكثر مسابقاتها السكنية نجاحاً حتى الآن. فقد منحت مسابقة التسوق Shopping Spree التي أقامتها الشركة، الفرصة لخمسة من السكان للتسابق السريع داخل جيانت هايبرماركت وجمع أكبر عدد ممكن من المنتجات مجاناً خلال 90 ثانية فقط.

وجاءت الأحداث شبيهة بالسلسلة التلفزيونية الأمريكية الشهيرة Supermarket Sweep التي تضمنت خوض سباق في وقت زمني محدد داخل متجر للتسوق.

ويعد هذا أول سباق Shopping Spree من نوعه تنظمه «دبي لإدارة الأصول»، حيث نجح كل متسابق في جمع عربة كاملة من المنتجات والمواد وأخذها إلى منزله. كما تأتي الفعالية في إطار التزام الشركة المستمر بتزويد السكان بأوقات اجتماعية وسعيدة لا تنسى وترسيخ مكانة دبي واحدة من أفضل المدن للعيش في العالم.

وشملت قائمة المتسابقين كلاً من جوان كوساي من مجمع بوابة الخيل الذي يتميز بموقع استراتيجي في قلب مدينة دبي، وتينوش خالجي من مجمع شروق العائلي في مردف، وفيفيك بانيكر من مجمع غروب في مردف، وزانال أفضال من مجمع ليان للفلل والشقق السكنية المستوحاة من منطقة البحر الأبيض المتوسط، ورضا ريدوندو من مجمع رمرام الذي يقدم لسكانه وحدات واسعة وفاخرة للعيش المريح. وتم تنظيم المسابقة في الخوانيج ووك واستضافها المقدم جونو من إذاعة «دبي 92» وبدعم من سلسلة جيانت هايبرماركت.

وفي حين كان لكل متسابق استراتيجية مختلفة لتحقيق أقصى قيمة من المسابقة، لم يكن أمام المتسابقين سوى 90 ثانية لوضع أكبر عدد ممكن من البضائع والمنتجات المجانية في عربة واحدة، ما أدى إلى اتخاذ قرارات صعبة وضياع بعض الثواني الحساسة في المسابقة.

وقد اختير المتسابقون بشكل عشوائي بعد انتهاء مسابقة شركة دبي لإدارة الأصول على مواقع التواصل الاجتماعي والتي طلبت من السكان أن يبينوا أسباب سعادتهم في المجمعات السكنية التي يعيشون فيها.

وتسعى شركة دبي لإدارة الأصول، العضو في «دبي القابضة لإدارة الأصول»، إلى توفير أفضل تجربة معيشة ممكنة لسكان مجمعاتها، كما أطلقت مبادرة #Neighbourgood في عام 2019 بهدف إسعاد السكان ومفاجأتهم، حيث تمكن السكان عبر هذه المبادرة من خوض تجارب رائعة مثل جولات في مروحيات الهيلكوبتر، والقفز بالمظلات، ورحلات السفاري الصحراوية بسيارات الهامر، والحصول على تذاكر كبار الشخصيات لحضور حفلات في كوكا كولا أرينا، وهدايا خاصة في مناسبات مثل يوم الأم ويوم الأب.

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