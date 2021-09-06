المصدر: دبي ـ البيان

صُنفت جمارك دبي ضمن قائمة العشر الأوائل لأفضل بيئات العمل في الشرق الأوسط 2021، وفقاً لاستبيان مؤشر الثقة عن أفضل بيئة عمل (غريت بليس تو وورك) المنظمة العالمية المتخصصة في ثقافة بيئة العمل عالية الثقة.

شمل التقييم منافسة 450 مؤسسة حكومية وخاصة، حيث استند التقييم إلى بيانات الاستبيان السري الذي يقيّم تجربة الموظفين ضمن مجموعة من الفئات والعوامل ومنها الثقة والابتكار وقيم المؤسسة والقيادة، حيث شمل الاستبيان جميع الموظفين بكافة مستوياتهم. لتحديد أفضل بيئات العمل على مستوى الشرق الأوسط.

وفي معرض تعليقه على تصنيف الدائرة ضمن قائمة العشر الأوائل في الشرق الأوسط قال محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية: إن جمارك دبي اعتادت على التزامها بتطوير بيئة العمل وتحسينها والتركيز على الارتقاء بالمبادرات التي من شأنها تعزز الإيجابية والتحفيز والإلهام للموظف، لضمان استمرارية رضا الموظفين ورفع مستوى سعادتهم والإيجابية في بيئة العمل، وذلك دعماً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل حكومة دبي أسعد بيئة عمل في العالم، وللمضي قدماً في مواكبة مئوية الإمارات 2071.

وأشار المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية إلى أن الكادر البشري هو مفتاح النجاح لكل جهة، لافتاً إلى تصنيف الدائرة ضمن العشر الأوائل على مستوى الشرق الأوسط يؤكد على التزام جمارك دبي وسعيها المتواصل في إسعاد موظفيها من خلال التميّز المهني وتوفير بيئة عمل مثالية من مختلف النواحي.

وأكد الغفاري على أن هذا التصيف نضعه نصب أعيننا لتحقيق الاستدامة في السعادة الوظيفية وخلق تجربة وظيفية استثنائية، إذا تعطي الدائرة أولوية استراتيجية في كافة مشاريعها ومبادراتها وخططها لتحقيق هذا الجانب، تحقيقاً لتوجهات الحكومة الساعية في رفع مستوى سعادة الموظفين.

واختتم حديثه بتقديم الشكر لموظفي جمارك دبي، حيث إن هذا التصنيف جاء نتيجة لجهودهم المبذولة في دعم بيئة العمل وإخلاصهم وتفانيهم في الوصول بجمارك دبي إلى التميز ليس محلياً فقط وإنما إقليمي وعالمي أيضاً، وهذا يأتي من ثقتهم وفخرهم ببيئة عملهم.

ومن جانبها قالت إيمان طاهر مديرة الثقافة المؤسسية في جمارك دبي حرصت الدائرة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية لإرساء بيئة عمل من شأنها تعزيز رفاهية وولاء الموظفين وخلق بيئة مؤسسية متمكنة وقادرة على مواكبة التطلعات الطموحة لحكومة دبي، من خلال تنفيذ العديد من السياسات والبرامج والمبادرات في إدارة الثروة البشرية لتواصل الدائرة دورها الرئيس في إطلاق إمكانات الموظفين.

الجدير بالذكر أن «منظمة غريت بليس تو وورك» هي منظمة عالمية مسؤولة عن تقييم بيئات العمل حول العالم، ومنذ عام 1992 فقد استطلعت المنظمة آراء أكثر من 100 مليون موظف حول العالم للحصول على بيانات موثقة حول أفضل بيئات العمل.

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