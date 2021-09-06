ماجد الفطيم تطلق «كارفور سيتي+» أول متجر يعمل بالذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة ماجد الفطيم، شركة تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، في قطاع البيع بالتجزئة، عن إطلاق كارفور سيتي+، أول متجر خالٍ من صناديق الدفع في المنطقة. ويوفر هذا الفرع الجديد والمريح، الذي تم افتتاحه اليوم في مول الإمارات، تجربة سريعة وسلسة وخالية من التواصل البشري، باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويستخدم العملاء هواتفهم الذكية للدخول إلى المتجر، بينما يتم إضافة السلع والمنتجات المختارة بشكل تلقائي إلى سلتهم الافتراضية عند اختيارها، والمغادرة بسهولة، من دون الحاجة للوقوف في صفوف الانتظار عند صناديق الدفع.

وتم افتتاح كارفور سيتي+، بحضور معالي عمر بن سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، إلى جانب آلان بجاني الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، وهاني ويس الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة.

ويمكن للعملاء الاستفادة من المتجر الجديد، ووسائل الدفع الخاصة به، عبر تطبيق كارفور MAF Carrefour، حيث تتم إضافة أي سلعة يختارها العملاء في كارفور سيتي+ بشكل تلقائي إلى سلة التسوق الافتراضية، ليستكملوا عملية الشراء بمجرد الخروج من المتجر. وتتيح هذه الخدمة، تجربة تسوق سريعة، خالية تماماً من أي تواصل مع فريق عمل كارفور.

وقال هاني ويس الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة: «تم تصميم كارفور سيتي+، لتسهيل حياة عملائنا باستخدام التكنولوجيا، وبهدف الحد من الاحتكاك والتواصل المباشر، وتحسين وإثراء تجربة البيع بالتجزئة. هذا الفرع يمثل تطوراً مهماً في مجال البيع بالتجزئة في الإمارات والمنطقة، حيث تواصل كارفور تقديم الابتكارات الكفيلة بتلبية الاحتياجات العصرية، واستشراف اتجاهات التسوق المستقبلية».

ويعدّ كارفور سيتي+، الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويستخدم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، لتحديد آلاف المنتجات بدقة متناهية، وتحسين إدارة المخزون، وتسهيل عملية التسوق للعملاء. ويحتوي متجر كارفور سيتي+، على أكثر من 1,300 سلعة، بما في ذلك الوجبات الخفيفة والمشروبات والأغذية المعلبة ووجبات الطعام الجاهزة، بالإضافة إلى المستلزمات الأساسية. ويقع المتجر الجديد، قرب مدخل مول الإمارات من جسر محطة المترو، ويتيح الفرصة لأي شخص، تجربة التسوّق الأكثر تطوّراً وسهولة في العالم.

ويشكل كارفور سيتي+، مثالاً بارزاً على دور القطاع الخاص في دعم استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، ومساعيها لتصبح مركزاً ومختبراً عالمياً رائداً لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. كما يتماشى أيضاً مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى وضع الإمارات في صدارة استثمارات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات. وتسهم هذه الخطوة في مجال البيع بالتجزئة من شركة ماجد الفطيم، المعروفة بدورها المميز في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، في تحوّل الإمارات إلى عاصمة عالمية في مجال التكنولوجيا، حيث تتخذ الحكومة خطوات ملموسة نحو إنشاء اقتصاد قوي، بدعمٍ من التكنولوجيا الرقمية.

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