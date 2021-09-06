مركز دبي التجاري العالمي يفتتح موسماً حافلاً من المعارض والمؤتمرات لتعزيز عملية التعافي الاقتصادي

المصدر: البيان

يستعدّ مركز دبي التجاري العالمي للمساهمة في تعزيز التعافي الإقتصادي لإمارة دبي بعد الجائحة وذلك مع افتتاح موسم حافل بالفعاليات العالمية والإقليمية اعتباراً من الأسبوع المقبل. فبعد أن تمكن المركز من وضع معايير عالمية جديدة لهذا القطاع في عام 2020 من خلال استضافته لسلسلة من الأحداث المتخصصة التي جمعت بين الحضور الفعلي والإفتراضي، يضم موسم الفعاليات الجديدة في مركز دبي التجاري العالمي قائمة واسعة من الفعاليات الجديدة ذات الحضور الفعلي مثل "جيتكس جلوبال 2021".

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ماهر عبدالكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي: "يعزز مركز دبي التجاري العالمي موقعه في ريادة استئناف تنظيم الفعاليات العالمية الضخمة بأمان، بعد التحديات الكبيرة التي شهدها قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض خلال العام الماضي. ويعد نجاحنا خلال العام الماضي دليلاً على ما يحظى به المركز من مرونة وخبرة، فضلاً عن التزامنا طويل الأمد تجاه تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في هذا القطاع. نتطلع بشغف للموسم المقبل الذي سيستعرض أفضل ما يزخر به قطاع الأعمال والتجارة أمام العالم من دبي".

وينطلق موسم المعارض في مركز دبي التجاري العالمي مع معرض الخمسة الكبار، أضخم فعالية في قطاع البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يعقد بين 12 و15 سبتمبر. وقد جمع هذا المعرض على مدار أكثر من 40 عاماً أهم المؤسسات والخبراء في قطاع البناء والتشييد لاستكشاف الفرص في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ويتيح المعرض الحضور المباشر، إلى جانب تسع فعاليات متخصصة تُغطي جميع مجالات البناء من مرحلة التصورات الأولية إلى استكمال المشاريع وما يليه من مراحل.

معرض ومؤتمر غازتك 2021 والمؤتمر والمعرض الفني السنوي لجمعية مهندسي البترول: تُركز الفعاليتان، اللتان تعقدان من 21 إلى 23 سبتمبر، بشكل كبير على مجالات الطاقة والبيئة في المنطقة. وينطلق غازتك 2021، أضخم مؤتمر ومعرض في العالم يختص في مجالات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المُسال والهيدروجين والطاقة، في دبي للمرة الأولى تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. من جانب آخر، يضمّ المؤتمر والمعرض الفني السنوي لجمعية مهندسي البترول سلسلة من الجلسات التي تتناول الحلول الرائدة في السوق والتقنيات الناشئة في مجالات التنقيب والإنتاج.

ولطالما شغل معرض سيملس الشرق الأوسط لمدة 21 عاماً مكانة رائدة كمُلتقى لأبرز العقول اللامعة والمبتكرة في جميع مجالات المدفوعات والتكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية والتجزئة والتجارة الإلكترونية والبطاقات والهوية. ويعود المؤتمر، الذي يمتد على مدار يومين بين 29-30 سبتمبر، بنسخة أفضل وأضخم هذا العام مع جدول أعمال يشمل ما يزيد عن 300 مُتحدث يتناولون أحدث التوجهات والعوامل المؤثرة على السوق والحلول التكنولوجية التي ترسم ملامح قطاع المدفوعات والتكنولوجيا المالية والتجزئة والتجارة الإلكترونية.

كما يأتي عالم الجمال الشرق الأوسط، أضخم معرض تجاري عالمي تشهده المنطقة في قطاع الجمال، بنسخته الـ 25 في الفترة بين 5-7 أكتوبر. ويستضيف المعرض جهات عارضة من 54 دولة إلى جانب 17 جناح وطني متخصص، ليكون أول فعاليات عالم الجمال العالمية خلال العام الجاري.

بينما يستضيف جيتكس جلوبال أبرز فعاليات المنطقة في مجالات التكنولوجيا والشركات الناشئة، وذلك بعد نجاحه العام الماضي في العودة الآمنة إلى الفعاليات المباشرة. من ناحية أخرى، تستضيف فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية ومعرض جيتكس لنجوم المستقبل أبرز الأسماء المرموقة في عالم التكنولوجيا مما يزيد عن 100 دولة، لتكشف عن أحدث الحلول التقنية حول العالم. وتشارك في معرض جيتكس لنجوم المستقبل مجموعة من المبتكرين الطموحين ورواد الأعمال الناشئين من مختلف القطاعات، ليغتنموا فرصة استعراض أفكارهم المبتكرة والتعرف إلى المستثمرين وغيرهم من مسرعات وحاضنات الأعمال.

وتنطلق فعاليات قمة الذكاء الاصطناعي كل شيء بالتزامن مع جيتكس جلوبال، وتُسلط الضوء على أبرز المستجدات التكنولوجية التي تشهدها مختلف القطاعات على مدى خمسة أيام زاخرة بالإلهام وبأنشطة التعارف والتعلم وفرص الأعمال.

وتجمع قمة مستقبل البلوك تشين أفضل العقول اللامعة والشركات الناشئة وكبار المستثمرين على مدى أربعة أيام حافلة بأنشطة التعارف والاستثمار والتعليم المتمحور حول البلوك تشين، في الفترة بين 17-20 أكتوبر المقبل.

وللمرة الأولى على الإطلاق، يفتح المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية أبوابه أمام مجتمع الفضاء العالمي في الإمارات العربية المتحدة، لتكون أول دولة عربية تستضيف المؤتمر منذ انطلاقته الأولى عام 1950. وتنطلق فعاليات المؤتمر الذي يستضيفه مركز محمد بن راشد للفضاء، الذي يحمل عضوية الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية منذ عام 2012، في الفترة بين 25-29 أكتوبر تحت شعار "الإلهام والابتكار والاستكشاف لخدمة البشرية".

كما يعود جلفود للتصنيع، المعرض الإقليمي الأكبر من نوعه في قطاع معالجة وتعبئة وتغليف المأكولات والمشروبات، بين 7-9 نوفمبر للحفاظ على زخم أهم الأنشطة التجارية وتبادل التحليلات الدقيقة والتعارف في مجالات إنتاج الغذاء ومعالجته وتغليفه. ويقام جلفود للتصنيع بالتزامن مع معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط، الذي يعد فعالية حصرية ضمن قطاع السلع الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية سريعة التداول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ و’يامكس الشرق الأوسط‘ الفعالية الرائدة المتخصصة بقطاع إعداد الحلويات والوجبات الخفيفة؛ ومهرجان المأكولات المتخصصة، أبرز معرض للمأكولات الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبالتزامن مع انطلاق النسخة العاشرة من مؤتمر الإمارات الدولي لأمراض المسالك البولية الذي تُنظمه جمعية الإمارات لأمراض المسالك البولية بين 10-14 نوفمبر، تستعرض النسخة الـ 41 من مؤتمر الجمعية الدولية للمسالك البولية برنامجها العلمي المُتقدم الذي وضعته اللجنة المعنية بالبرامج العلمية لدى الجمعية.

ويُعد معرض أراب لاب+ من أبرز الفعاليات السنوية المختصة في قطاع المختبرات والتحليلات العالمية، علماً أن نسخة عام 2021 ستستضيف فعالية أراب كيم، الإضافة الجديدة التي تُركز على قطاع المواد الكيماوية. ومن المقرر أن ينطلق المعرض بين 15-17 نوفمبر المقبل بهدف استقطاب نخبة الخبراء العلميين والمستخدمين النهائيين وأخصائيي المنتجات والتكنولوجيا.

ويُعتبر معرض المرور الخليجي، الذي ينعقد بين 6-8 ديسمبر 2021، أضخم المعارض التي تشهدها المنطقة في مجال المرور وتكنولوجيا النقل، حيث يسلط الضوء على أنظمة النقل الذكية والتقنيات الذكية.

ويستمرّ أوتوميكانيكا دبي، أكبر معرض تجاري دولي لسوق خدمات السيارات بعد البيع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في نسخته الـ 18 من 14 إلى 16 ديسمبر المقبل، مع مجموعة من الفعاليات القائمة والجديدة بمشاركة عارضين من مختلف أنحاء العالم، ليوفر فرصة رائعة للتعرّف على أحدث التوجهات في السوق وآخر الابتكارات التي يشهدها.

وإلى جانب ما سبق، تزخر أجندة مركز دبي التجاري العالمي بما يزيد عن 40 فعالية مرموقة، مثل المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي وعرب بلاست والأسبوع العالمي للغاز الطبيعي المسال والاجتماع العام الخامس والثمانون للجنة الكهروتقنية الدولية ومعرض الإمارات للوظائف وكابسات (معرض الشرق الأوسط للأقمار الصناعية) ومعرض الشرق الأوسط لمنتجات الطعام العضوية والطبيعية وغيرها الكثير.

واختتم جلفار حديثه بالقول: "بينما نواصل مساعينا لإعادة رسم ملامح قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في عالم ما بعد كوفيد-19 من خلال تحضيرنا لهذه القائمة البارزة من الفعاليات المرتقبة، نُؤكد ثقتنا بقدرة مركز دبي التجاري العالمي على دعم رؤية دبي الرامية إلى تحقيق مزيد من النمو والتنوع الاقتصادي ".

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