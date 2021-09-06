«موانئ دبي» تقلّص زمن الشحن بين شرق آسيا وشمال غرب أوروبا

المصدر: ڤلاديڤوستوك - البيان

اتفقت مجموعة موانئ دبي العالمية مع «فيسكو» أكبر مشغل لخدمات النقل متعدد الوسائط في روسيا، على إجراء دراسة مشتركة تشمل النواحي التقنية والاقتصادية لتطوير رصيف حاويات جديد في أقصى شرق روسيا، حيث يسهم الرصيف في توسيع ميناء ڤلاديڤوستوك التجاري كمركز رئيسي لإعادة الشحن، يربط البضائع الآتية من دول في شرق آسيا بشمال غرب أوروبا عبر الممر البحري الشمالي.

ويأتي ذلك بعد اتفاقية سابقة أبرمتها موانئ دبي العالمية وشركة روساتوم لاستكشاف فرص التنمية المستدامة للممر، ما يعزز مرونة حركة التجارة العالمية.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «تدعم موانئ دبي العالمية رؤية الرئيس فلاديمير بوتين للممر البحري الشمالي، والذي يعد أحد آخر الممرات العظمى للتجارة في العالم التي يتم تطويرها. وسوف يؤدي فتح ممر بديل لقناة السويس بين الشرق والغرب إلى زيادة مرونة التجارة العالمية».

ويعتبر الرصيف في ڤلاديڤوستوك جزءاً من البنية التحتية اللازمة للتطوير الكامل فيما يتعلق بالممر البحري الشمالي.

وسوف تخدم عمليات الشحن البحري للمسافات القصيرة والمتوسطة في موانئ دبي العالمية كلاً من ڤلاديڤوستوك ومورمانسك لتقديم حلول شحن أسرع وأكثر نظافة للعملاء وتحسين مرونة سلاسل التوريد وسيسمح الممر البحري الشمالي لموانئ دبي العالمية بالاستمرار في تقديم حلول لوجستية متكاملة للعملاء.

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