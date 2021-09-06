«التعاون والتنمية»: نظام ضريبي عالمي 2023

المصدر: (باريس - د ب أ)

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان: إن الاتفاق الدولي لتحديث نظام الضرائب الدولية سيحقق المزيد من اليقين ويحسن العدالة ويضمن دفع الشركات العالمية نصيبها العادل في الدول التي تعمل بها. وأوضح أن المنظمة تستهدف أن يتم البدء في التنفيذ العملي للنظام الجديد عام 2023.

وكان وزراء مالية مجموعة السبع الكبرى قد اتفقوا في يونيو على اتفاق إطاري لتحديث نظام الضرائب الدولية، يشمل حداً أدنى من ضرائب الشركات في العالم لا يقل عن 15% ومن المتوقع أن يوفر هذا المعدل 150 مليار دولار عائدات ضريبية جديدة كل عام.

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