فتح الحسابات البنكية عبرUAE Pass دون وثائق ثبوتية

المصدر: (أبوظبي - وام)

طوّر بنك المارية بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تطبيقه الخاص بفتح خدمات الحسابات الجارية من خلال «UAE Pass»، ليصبح تطبيق «الهوية الرقمية» هو البوابة الرئيسية لفتح الحسابات البنكية دون الحاجة إلى تقديم أي وثائق ثبوتية والتي تعد التقنية الأسرع والأكثر أماناً والأولى من نوعها في الإمارات.

وقال المهندس محمد إبراهيم الزرعوني نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية - لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية إن انضمام بنك المارية المحلي إلى منظومة الهوية الرقمية ينسجم مع مفهوم التكامل والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص للنهوض بأعباء التحول الرقمي وترسيخ دعائم مجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي معرباً عن أمله في أن تؤتي هذه الخطوة ثمارها لجهة تطبيق أهداف البنك في خدمة عملائه عبر قنوات رقمية سريعة وسهلة وعلى مدار الساعة.

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