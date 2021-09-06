«مبادلة» تطور مهارات 500 متدرب إماراتي تمهيداً لإلحاقهم بمحفظتها

المصدر: أبوظبي- وام

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، عن توقيع مذكرتي تفاهم مع هيئة الموارد البشرية، ومركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب «سيرت»، بشأن تقديم الدعم للدفعة الثانية من المشاركين، ضمن برنامج «أتدرب من أجل العمل»، والتي تضم 500 متدرب إماراتي.

ويسهم برنامج «أتدرب من أجل العمل»، في تحقيق أهداف التوطين والتنمية المستدامة في أبوظبي، من خلال الاستثمار في الطاقات البشرية المواطنة.. وسيتم إلحاق المتدربين بعد إتمام متطلبات البرنامج، بعدد من الشركات، ضمن محفظة أعمال مبادلة المتنوعة، في قطاعات الرعاية الصحية، والتمويل، والتحول الرقمي، والشؤون التقنية والإدارية.

وقال حميد عبد الله الشمري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة: لدينا قناعة تامة بأن التعليم والخبرة لا ينفصلان، وأن للتجربة العملية والتدريب والشراكات بين القطاع الحكومي والخاص، أهمية كبرى في بناء وتطوير المهارات والخبرات.. ولا شك أن برنامج «أتدرب من أجل العمل»، يؤكد التزام مبادلة بتطوير الكوادر الوطنية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي لدولة الإمارات.

مسؤولية

وأكد الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، أن التوطين مسؤولية الجميع، وأن التكاتف والتعاون ما بين المؤسسات على مستوى التعليم والتدريب والتوظيف، يدعم جهود التوطين، مشيراً إلى أن الشراكة التي جمعت بين كليات التقنية العليا، ممثلة في مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب «سيرت»، وهيئة الموارد البشرية، وشركة مبادلة للاستثمار، من خلال برنامج «أتدرب من أجل العمل»، تعد نموذجاً متميزاً في دعم التوطين، بالاعتماد على تكامل الأدوار.

تعاون مشترك

أكدت أمل الجابري المدير العام لهيئة الموارد البشرية بالإنابة، أن هذا التعاون المشترك، يعتبر خطوة هامة ورائدة، لزيادة فرص توظيف الباحثين عن العمل من المواطنين، وقالت: نعمل في هيئة الموارد البشرية، على إعداد خطط تسهم في تطوير سوق العمل في إمارة أبوظبي، ونحرص على فتح قنوات الاتصال والتعاون مع كل الجهات، لتنمية وتطوير رأس المال البشري.

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