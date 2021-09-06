سوق دبي يعاود الصعود وأبوظبي يتماسك والسيولة 1.77 مليار

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، حيث عاود مؤشر سوق دبي للصعود بنسبة 0.03% ليغلق عند 2913 نقطة، فيما تماسك سوق أبوظبي بدعم صعود قطاعي البنوك والعقار، ليتراجع المؤشر على نحو طفيف بنسبة 0.21% ويغلق عند 7637 نقطة مع تعرضه لعمليات بيع وضغوط جني أرباح.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.77 مليار درهم، منها 1.6 مليار درهم بأبوظبي و128 مليون درهم بدبي. وجرى تداول 456 مليون سهم منها 214 مليون سهم في دبي ونحو 242 مليون سهم في أبوظبي عبر تنفيذ 6975 صفقة.

سوق دبي

وصعد سوق دبي 0.03% ليغلق عند 2913 نقطة على وقع صعود قطاع الاستثمار 0.37% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 1.08%، بينما استقر «سوق دبي المالي»، وتراجع «شعاع كابيتال» 0.84%، وصعدت أسهم قطاعات الاتصالات 0.75% والتأمين 1.95% والسلع 0.01%. واستقر قطاع البنوك دون تغير يذكر مدعوماً بثبات «دبي الإسلامي» دون تغير ، بينما نزل «الإمارات دبي الوطني» 0.36%.

وهبط قطاع العقار 0.05% مع هبوط سهم «إعمار مولز» 0.95%، وصعد «الاتحاد العقارية» 3.33%، و«ديار» 1.86%، فيما استقرت أسهم «إعمار للتطوير» و«إعمار العقارية» و«داماك» عند إغلاقها السابق، كما تراجع قطاع النقل 0.25% بضغط نزول «أرامكس» 0.57%، بينما صعدت أسهم «العربية للطيران»0.7% و«الخليج للملاحة» 0.66% كما تراجعت أسهم قطاع الخدمات 1% وتصدر «الاتحاد العقارية» النشاط مستقطباً 35 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 17.4 مليون درهم، ثم «ديار» 14.6 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وحافظ صعود أسهم البنوك والعقار في أبوظبي على تماسك السوق ليتراجع المؤشر 0.21% ليغلق عند 7637 نقطة بدعم ارتفاع البنوك 0.65% بصعود «التجاري الدولي» 3.17% و«أبوظبي الأول» 0.94%، بينما نزل «أبوظبي التجاري» 0.13% و«أبوظبي الإسلامي» 0.53%، كما صعد قطاع العقار 0.2% بارتفاع «الدار» 0.24%، بينما هبط «رأس الخيمة العقارية» 0.55%.

وتراجع قطاع الاستثمار 0.16% بنزول «الفا ظبي» 0.62%، فيما صعد «إشراق» 0.9% و«الواحة كابيتال» 1%، بينما استقر «العالمية القابضة» وتصدر النشاط في سوق أبوظبي «الدار» جاذباً 470 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 355.5 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 305 ملايين درهم.

وحقق «مخازن زي» أكبر وتيرة صعود بنحو 14.9%، تلاه «القدرة القابضة» 14.8% ثم «رأس الخيمة للدواجن» 14.5%.

إفصاحات

● أعلنت «الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير» عن شراء 3 ملايين سهم من أسهمها، تمثل 0.55% من رأس المال المكتتب به.

وأوضحت الشركة - في بيان لبورصة دبي - أن سعر الأسهم المشتراة بلغ 0.73 درهم للسهم في كل صفقة، مشيرةً إلى أن العدد الإجمالي للأسهم المشتراة بلغ 19.94 مليون سهم، أي ما نسبته 3.6% من رأس المال المكتتب به.

ولفتت «الرمز» إلى أن عدد الأسهم المتبقية للشراء بحسب موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع يبلغ 35.1 مليون سهم.

● اشترى مصرف السلام – البحرين ما يعادل 446758 سهماً من (أسهم الخزينة) في سوق دبي المالي وبورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 106.8 ملايين إلى 107.2 ملايين (4.4% من الأسهم الصادرة) في تاريخ 2 سبتمبر 2021.

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