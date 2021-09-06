«أبوظبي الأول» يطلق خدمة دفع رقمية للرسوم الدراسية

المصدر: أبوظبي - البيان

عقدت محفظة payit الرقمية، المدعومة من بنك أبوظبي الأول، شراكة مع «الدار للتعليم» لإطلاق خدمة رقمية جديدة تمكن عائلات الطلاب المنتسبين للمدارس التابعة من دفع الرسوم المدرسية براحة وسهولة.

وتوفر الشراكة لـ «الدار للتعليم» منصة متكاملة ومتطورة لسداد الدفعات رقمياً عبر خدمة التحصيل التي أطلقتها payit أخيراً، وسيتمكن أولياء أمور الطلاب من دفع الرسوم المدرسية وأي مدفوعات أخرى عبر التطبيق في تجربة دفع رقمية سهلة ومريحة.

تدير «الدار للتعليم» المؤسسة الإماراتية الرائدة في المنطقة في التعليم الخاص شبكة واسعة تضم 20 مدرسة في أبوظبي والعين.

وتعد من أوائل المؤسسات التعليمية التي اعتمدت خدمة التحصيل الرقمي للرسوم التي صممتها محفظة payit خصيصاً للمدارس والمؤسسات التعليمية بهدف تبسيط عملية سداد المدفوعات المتكررة، وتمتاز هذه الخدمة بسهولة الإعداد عبر بوابة إلكترونية خاصة توفر إشعارات فورية، بالإضافة إلى ميزة إعداد التقارير لتسهيل التسويات والعمليات التشغيلية للمكاتب الخلفية. ويمكن تخصيص هذه الخدمة لتلائم متطلبات الأعمال الخاصة.

التحول غير النقدي

وقال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة Magnati (ماغناتي): «إننا سعداء بهذه الشراكة مع «الدار للتعليم»، وما توفره من مزايا للمدارس وأولياء الأمور على حد سواء. وتتماشى هذه الشراكة مع طموحاتنا للمساهمة في جهود التحول نحو الاقتصاد غير النقدي.

وستمكن تكنولوجيا payit الرقمية الدار للتعليم من قبول الدفعات الرقمية في كل مدارسها، بدءاً من المدفوعات المتكررة مثل الرسوم المدرسية وصولاً إلى الرسوم التي تتم لمرة واحدة مثل رسوم الرحلات الميدانية».

أفضل الحلول

وقال كريس ويلسون، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مؤسسة الدار للتعليم: «توفر لنا هذه الشراكة مع محفظة payit نظاماً متقدماً للمدفوعات الرقمية وإضافة قيّمة على خطط السداد المرنة التي نوفرها لدعم أولياء الأمور».

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