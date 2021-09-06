«ياس القابضة» توقع اتفاقية نهائية للاستحواذ على «جلف إنجيكت»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة ياس القابضة، المجموعة الاستثمارية، التي تتخذ من أبوظبي بدولة الإمارات مقراً لها، عن توقيع الاتفاقية النهائية، للاستحواذ على شركة «جلف إنجيكت، الشركة الرائدة في تصنيع وتطوير الحقن والمحاليل الوريدية المعقمة في شركة الخليج للصناعات الدوائية- جلفار المدرجة في هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات والمتخصصة في الصناعات الدوائية، والتي تتخذ من رأس الخيمة مقراً لها.

وقّع الاتفاقية النهائية للاستحواذ الكلي الذي يشمل «جلف إنجيكت – فرع المنطقة الحرة في جبل علي»، شركة جلوبال ون هيلث كير القابضة، الذراع الاستثمارية المتخصصة في قطاع الرعاية الصحية للشركة الأم.

وقال المهندس مرشد الرديني، الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة: «يسعدنا الإعلان عن إتمام عملية استحواذ ياس القابضة على جلف إنجيكت، فبإتمام هذا الاستثمار نعزز جهودنا لبناء محفظة أعمال متطورة وشاملة في قطاع التوزيع والتصنيع. إن مرافق جلف إنجيكت الإنتاجية تحقق قيمة استثمارية مستدامة في محفظة أعمالنا، بما يتماشى مع التزامنا بتطوير قطاع الرعاية الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرضى».

أهداف بعيدة

وقال سوريش فايدهياناثان، الرئيس التنفيذي المالي لمجموعة ياس القابضة: «إن هذا الاستثمار يتضافر مع جهود جلوبال ون هليث كير، لتعزيز مكانتها كونها شركة استثمارات طبية رائدة في مجال الرعاية الصحية. كما يتسق مع رؤية ياس القابضة الريادية في تعزيز الصناعة المحلية، وبالتالي تحقيق أهداف دولة الإمارات بعيدة المدى».

وقال أشرف رضوان الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ون هيلث كير: «يُكمّل هذا الاستحواذ جهود شركة ويلفارما للصناعات الدوائية لتحقيق رؤية جلوبال ون هيلث كير، فهذا الاستثمار يعزز من ريادة ياس القابضة في قطاع الرعاية الصحية في الإمارات، كما أنها ستصبح من بين أبرز 3 مصنعين في منطقة الشرق الأوسط.

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