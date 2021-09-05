جارتنر تصنف إيفانتي شركة رائدة في أدوات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت إيفانتي، منصة التشغيل الآلي التي تدعم اكتشاف وإدارة وأمن وخدمة أصول تكنولوجيا المعلومات من السحابة إلى حوسبة الحافة، أخيرًا عن تصنيفها كشركة رائدة في أدوات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات ضمن تقرير جارتنر ماجيك كوادرنت للعام 2021 للسنة الثانية على التوالي، وقد استند التقييم على تحليل معايير محددة وهي الرؤية الشاملة والقدرة على التنفيذ.

وقال سامر هاني، المدير الإقليمي لشركة إيفانتي في الشرق الأوسط: «إن تصنيف إيفانتي في تقرير جارتنر هو نتيجة عوامل عدة، منها تطور حزمة منتجاتنا وقدرتنا على التنفيذ، إضافةً إلى عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي قمنا بها في العام الماضي لتعزيز خدماتنا. وتضعنا منصة «إيفانتي نيورونز» في موقع مميز لتقديم حلول استباقية لإدارة خدمات التكنولوجيا، وتعزيز تجربة الموظفين، وتحسين نتائج الأعمال».

وأضاف: «تدعم منصة «إيفانتي نيورونز» أقسام تكنولوجيا المعلومات من خلال برامج الروبوتات الآلية التي تقوم بتجنب المشاكل وحلها بشكل استباقي حتى قبل أن يلاحظها الموظفون، كما توفر تجربة شخصية لهم».

وتعد منصة «إيفانتي نيورونز» من أكثر الحلول المرنة والشاملة ضمن الحلول السحابية المحسنة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات. تتيح هذه المنصة للعملاء أتمتة سير العمل والتخلص من العمليات اليدوية المكلفة وزيادة كفاءة أعمالهم وأمنهم وامتثالهم. ويمكن تعديل وملاءمة منصة «إيفانتي نيورونز» بسهولة لتناسب احتياجات العمل المحددة مثل حلول مكاتب مساعدة تكنولوجيا المعلومات أو أنظمة تذاكر الدعم الفني أوعمليات إدارة خدمات مكتبة البنية التحتية للمعلوماتية.

تعتمد تقارير جارتنر ماجيك كوادرنت على البحث الدقيق القائم على الحقائق في أسواق محددة، مما يوفر رؤية واسعة النطاق تساعد في تصنيف مقدمي الخدمات التكنولوجية في الأسواق التي تتميز بمعدلات النمو المرتفعة والتنافس الكبير والمتنامي. ويتم تصنيف مقدمي الخدمات ضمن أربع فئات: القياديون والمتنافسون وأصحاب الرؤى والشركات المتخصصة. ويوفر هذا التصنيف للشركات الاستفادة القصوى من تحليل السوق بما يتماشى مع احتياجاتها الخاصة بالتكنولوجيا والعمل.

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