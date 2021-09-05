«راك سبيس للتكنولوجيا» تطلق حلاً لتبسيط الأمان المستقبلي للسحابات المتعددة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «راك سبيس للتكنولوجيا»، المتخصصة في مجال الحلول التقنية الشاملة والمتخصصة في مجال السحابات المتعددة، عن إطلاق الحل الأمني المبتكر «راك سبيس للهندسة المرنة للخدمات الأمنية» (Rackspace Elastic Engineering for Security)، والذي من شأنه إحداث نقلة نوعية في عمليات الأمن السحابي عبر تمكين العملاء من التواصل مع مجموعة من الخبراء الذين سيعملون إلى جانب فريق العمل الداخلي للتصدي لتحديات الأمن السيبراني والامتثال. وتعد «راك سبيس للتكنولوجيا» المزوّد الوحيد على مستوى السوق الذي يقدّم طريقة مشابهة للسحابة لتسخير الخبرات والتقنيات الأمنية.

وقال غاري الترسون، نائب الرئيس للخدمات الأمنية في «راك سبيس للتكنولوجيا»: «تواجه الشركات والمؤسسات ضرورة غير مسبوقة للتطور وصقل قدراتها في مجال الأمن السيبراني. فالشركات التي تتعاون مع عدّة شركاء ومزوّدين للخدمات الأمنية تعاني اليوم من فجوة متنامية في عمليات التنفيذ والإدارة التشغيلية. وهنا يأتي دور حلنا المبتكر «راك سبيس الهندسة المرنة للخدمات الأمنية»، الذي سيتيح لعملائنا إمكانية التواصل مع شريك مخصّص يتمتع بفهم واسع لبيئات عملهم وبخبرة متميزة في إدارة الدورة الكاملة للعملية الأمنية».

ويوفّر الحل الهندسي المرن خبرات أمنية واسعة في مجالات الانتقال إلى السحابة وتأمين التطبيقات والبيانات في السحابة، إضافة إلى خدمات الإدارة والدعم المتواصلة. ففي ضوء التغيرات المتواصلة في المشهد الأمني وأنواع التهديدات، أصبحت الشركات بحاجة إلى خدمات أمنية حديثة ومتوافقة مع نماذج التشغيل المرنة والقائمة على السحابة.

ويشمل حل الهندسة المرنة للخدمات الأمنية الخدمات والتقنيات التالية:

• مجموعات مخصّصة: يمكن لكل عميل التواصل مع مجموعة أمنية مخصّصة تضم مديراً للتواصل ومديراً للمجموعة ومهندساً رئيسياً ومهندساً أمنياً وخبير امتثال، إضافة إلى عدد من المهندسين الأمنيين وخبراء التحليل الأمني والقائمين على اختبار الثغرات الأمنية، الذين سيعملون إلى جانب فرق العملاء.

• تصميم وهندسة أمنية: للحد من تعقيدات تصميم وبناء بنى الأمن السحابي، يمكن للمجموعات الأمنية في «راك سبيس للتكنولوجيا» العمل بالكامل على تصميم وبناء وإدارة بنية دفاع متعمّقة لتأمين الحماية الموحّدة عبر البيئات متعدّدة السحابات، بما فيها «خدمات أمازون ويب» (AWS) و«مايكروسوفت أزور» (Azure) و«في إم وير» (VMware) وأيضاً «راك سبيس للتكنولوجيا».

• إدارة ودعم الامتثال: يمكن للمجموعات الأمنية أن تعمل أيضاً مع العملاء على تحديد وإدارة عمليات الحوكمة والمخاطر والامتثال والتحقق منها، عبر الاختبارات والتقييمات الاستشارية المتعلقة بضوابط الامتثال، وذلك بهدف تحديث أساليب الأمن والمواظبة على الامتثال.

• إدارة التهديدات والثغرات الأمنية: تتولّى المجموعات الأمنية لدى «راك سبيس للتكنولوجيا» تقييم بيئات العملاء بشكل استباقي لتحديد نقاط الضعف والنماذج والسياسات السحابية التي لا تتوافق مع معايير القطاع وأفضل الممارسات، ثمّ ترتيب الأولويات بشأنها والمساعدة على معالجتها.

• إدارة المخاطر ومعالجتها: تعمل المجموعات الأمنية لدى «راك سبيس للتكنولوجيا» إلى جانب فريق عملكم لتقييم وتقليص المخاطر السيبرانية. وعند وقوع الحوادث الأمنية، تعمل المجموعات مباشرةً مع فريق العمليات الأمنية لتصميم وتنفيذ ضوابط أمنية تتصدى للتهديدات وتساعد على منع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

• المراقبة والحل المتقدم للأمن: توفّر «راك سبيس للتكنولوجيا» دعماً تشغيلياً على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، وخدمة متابعة جودة التقنيات الأمنية ودعم احتواء الحوادث عبر أتمتة العمليات الأمنية وكتيّبات التشغيل المعدّة مسبقاً ومكتب الدعم الأمني.

ويحمل خبراء الأمن العالميون في شركة «راك سبيس للتكنولوجيا» أكثر من 800 شهادة في مجالات الأمن، بما فيها أكثر من 100 شهادة في الأمن السحابي من «خدمات أمازون ويب» و«مايكروسوفت أزور» وغيرها من مزوّدي الخدمات السحابية، إضافة إلى الشهادات الدولية لأمن نظم المعلومات (GIACs) في الدفاع الإلكتروني والعلوم الجنائية الرقمية والاستجابة للحوادث واختبارات الاختراق.

ويتوفر نموذج «راك سبيس الهندسة المرنة للخدمات الأمنية» على جميع منصّات «راك سبيس للتكنولوجيا»، وكذلك منصّات «خدمات أمازون ويب» و«مايكروسوفت أزور» و«في إم وير» و«مايكروسوفت هايبر في».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز