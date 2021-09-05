«زودياك» يدرّب موظفي موانئ دبي العالمية على استخدام 18 نظاماً داخلياً

المصدر: دبي – البيان

أعلنت موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، الممكّن الرائد للتجارة الذكية، عن طرحها لبرنامج «زودياك التدريبي» المطور تحت إدارة سواعدنا الوطنية بواسطة مركز التدريب في الموانئ والمحطات، والذي تم اعتماده من قبل «سيتي أند غيلدز»، ليصبح برنامجاً معترفاً به عالمياً ضمن برامج التدريب الفعّالة لرفع كفاءة إدارة سلسلة الإمداد والتوريد.

ويأتي هذا الإعلان عقب الانتهاء من تطبيق نظام «زودياك» الرقمي واستخدامه الناجح في محطة الحاويات 3 بميناء جبل علي وتقديم تدريب حصري للموظفين يشمل 16 مجالاً متنوعاً ويدعم استخدام 18 نظاماً داخلياً. وقد تم حتى الآن تدريب أكثر من 3.500 موظف على استخدام النظام وتطبيقه.

يهدف البرنامج إلى تقديم الدعم اللازم لسد الفجوة المعرفية عند المستخدمين، ورفع مستوى الوعي حول الإمكانات المتعددة التي يقدمها للأعمال والشركات، عبر تمكينهم من الوصول بشكل تام لسلسلة الإمداد والتوريد العالمية بكفاءة عالية وقدرة كبيرة. وسيشمل التدريب موظفي وعملاء موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، ووكلاء الشحن، والاستشاريين، ومختلف الأطراف ذات العلاقة.

وقال محمد بالشالات – مدير إدارة دعم العمليات بموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات: «لطالما أعطينا في موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات أهمية كبرى للأتمتة والتحول الرقمي، وقد تمثلت هذه الأهمية في سعينا المتواصل لبناء قدراتنا التكنولوجية وتأهيل موظفينا ومختلف فئات المستخدمين، للاستفادة من هذه الأنظمة المتقدمة واستخدامها في عملياتهم ومعاملاتهم. ومن أجل ذلك، حرص مركز التدريب في الموانئ والمحطات على تطوير هذا البرنامج التدريبي وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في تطوير المحتوى، لنضمن تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الذي خصصناها لتطوير وتطبيق منظومة زودياك».

وأضاف بالشالات: «نفخر بأن كلاً من نظام «زودياك» الرقمي، وبرنامج التدريب الخاص به قد تم إدارة عملية تطويرهما بالكامل بسواعد إماراتية، وقد أثبتت جدارتها بتطوير منتج نوعي عالمي المستوى، وتم اعتماده من قبل «سيتي أند غيلدر»، التي تمثل أرقى الجهات العالمية في اعتماد المحتوى التدريبي».

وباعتباره أكبر وحدة تدريب في مجموعة موانئ دبي العالمية من حيث حجم فريق العمل، ومجموعات المحتوى والأدلة التدريبية، وخبرته الواسعة محلياً ودولياً، يقوم المركز بدعم دور موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، ورؤيتها لقيادة التحوّل الذكي في موانئها ومحطاتها ومركزها اللوجستي بجبل علي.

جدير بالذكر أن نظام «زودياك» الرقمي يدير السكك الحديدية ومستودعات الحاويات الداخلية، ويتولى الإدارة الكاملة للأسطول، وكذلك التحكم في محطة الشحن. إضافة إلى تتبع موقع الحاويات بشكل فوري ومباشر، مع القيام بمعاملات التخليص والتسليم وإصدار الفواتير، مدعومة بأنظمة إنترنت الأشياء. كما يساعد النظام أيضاً في التواصل مع أجهزة المساعد الرقمي الشخصي الخاصة بمراقبي العمال في المواقع الميدانية، وتوفير نظام تحكّم آلي لبوابات المحطات. كل ذلك تديره وتنظمه تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

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