فارنك" تطلق شركة متخصصة في إدارة الفنادق بالإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة "فارنك" المتخصصة في مجال إدارة المرافق الذكية والخضراء بدولة الإمارات عن تطوير قطاع خدمات الضيافة لديها وإطلاق شركة لإدارة الفنادق بقيادة والتر نايت الذي يتمتع بخبرة واسعة في قطاع الضيافة بدولة الإمارات والعالم.

وكان نايت مسؤولاً عن هيكلة وتطوير قطاع خدمات الضيافة الذي أطلقته الشركة في وقت سابق من هذا العام. حيث بدأت "فارنك" بتقديم مجموعة شاملة من خدمات التعهيد، بما في ذلك خدمات الكونسيرج، والتدبير المنزلي، والعمليات العقارية، والصيانة، واستشارات قطاع الطاقة.

وسجلت الشركة نجاحاً بارزاً في هذه المجال، وحصلت على العديد من العقود الجديدة بما في ذلك قرية إكسبو الجديدة، الواقعة في موقع "إكسبو 2020". وتتولى "فارنك" حالياً مسؤولية إدارة خدمات الحجز والكونسيرج وخدمات المكتب الأمامي والتدبير المنزلي لـ 2273 شقة.

وتهدف الشركة من خلال علامة "فارنك لإدارة الفنادق" إلى توسيع خدماتها لتشمل جميع جوانب إدارة الفنادق والمنتجعات بدءاً من توفير خدمات الاستشارات إلى إدارة العمليات اليومية.

وبهذا الصدد قال والتر نايت مدير قطاع الضيافة في شركة "فارنك": "كنا نهدف في الأصل إلى تقديم خدمات تعهيد متكاملة لإدارة المرافق والقوى العاملة، إضافة إلى إدارة الخدمات المدفوعة بالإيرادات، مثل مكاتب الحجز المركزية وخدمات المبيعات المرتبطة بها".

وأضاف: "الآن وبعد إطلاق شركة إدارة الفنادق يمكننا التواصل مباشرة مع مطوري الفنادق والمستثمرين والمالكين وشركات الإدارة وتوفير مجموعة متكاملة من الخدمات بما في ذلك الاستشارات والإدارة وخدمات التعهيد والقوى العاملة."

وتتمتع "فارنك" بخبرة كبيرة في قطاع الضيافة بمنطقة الشرق الأوسط، وقدمت خدماتها المتنوعة لمجموعة واسعة من الفنادق في دولة الإمارات لأكثر من 40 عاماً، بما في ذلك العديد من العلامات التجارية من فئة الخمس نجوم مثل "ماريوت" و"شيراتون" و"سوفيتيل" و"روتانا".

كما قدم قسم الاستشارات في الشركة الدعم اللازم للفنادق والمنتجعات لتصبح أكثر استدامة على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية. ويتيح برنامجها الخاص (Hotel Optimizer) إمكانية تسجيل وتحليل وقياس استهلاك الطاقة والمياه، وتوليد النفايات، إلى جانب تقديم التوصيات لتعزيز مستويات الكفاءة والاستدامة وتخفيض التكلفة التشغيلية.

وتعتبر شركة "فارنك" شريكاً لـ (Green Globe)، وهو نظام عالمي لتقييم مستويات الاستدامة استناداً إلى المعايير المقبولة دولياً للتشغيل المستدام وإدارة أعمال السفر والسياحة.

وقال ماركوس أوبرلين الرئيس التنفيذي لشركة "فارنك": "تهدف استراتيجيتنا إلى توفير مجموعة متكاملة من الخدمات لقطاع الفنادق، وقد نجحنا بتحقيق ذلك. وعلاوة على ذلك، لدينا العديد من المنتجات الذكية الجديدة قيد التطوير والتي سيتم إطلاقها قريباً جداً لتعزز كفاءة أنظمتنا الحالية لإدارة الممتلكات".

وأضاف: "يمنحنا هذا ميزة تنافسية بارزة في قطاع الفنادق الذي سيشهد تحولات جذرية في طريقة الإدارة والتشغيل، مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وزيادة التركيز على الاستدامة وتنمية رأس المال البشري ورقمنة إدارة الأصول في السنوات القادمة".

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