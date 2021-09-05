«سبينس» تُجدد أول متاجر في الدولة

المصدر: دبي - البيان

تعيد متاجر «سبينس» - المملوكة محلياً – افتتاح فرعها في شارع الملك فيصل بالشارقة بعد استكمال عمليات تجديد واسعة النطاق، تزامناً مع بدء انطلاق تجربة المتجر الجديد على المستوى المحلي في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ويقدم الفرع، الذي كان أول متجر رئيس يتم افتتاحه في إمارة الشارقة في عام 1969، مفهوم «سبينس» الجديد والمستوحى من تصاميم أرابيسك للديكورات الداخلية والكافيه.

ويوفر المتجر الذي تبلغ مساحته 22,000 قدم مربعة تجربة تسوق مريحة وعالية الجودة، تعكس شعار الشركة «Live Well, Eat Well». والتزاماً بصحة وسعادة الزبائن والبيئة، يقدم المتجر الجديد مزيداً من كاونترات الأطعمة الطازجة، ومجموعة أوسع من المنتجات عالية الجودة. ومع حرصها على الاستعانة بالمصادر المحلية حيثما كان ذلك ممكناً، يمكن للمتسوقين أيضاً شراء مجموعة متنوعة من المنتجات المحلية الطازجة، بما في ذلك المأكولات البحرية والفواكه والخضراوات التي يتم قطفها يدوياً.

ويعد مفهوم الكافيه بكاونتر الخدمة «كافيه مطبخ سبينس» إحدى أبرز السمات في المتجر الجديد، ولا سيما مع تصميمه العصري ولمساته الجمالية النابضة بالحيوية. ومع إطلاق هذا المفهوم المرة الثانية فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكن للزبائن تناول القهوة وكرواسون، أو الجلوس والاستمتاع بقائمة خاصة ومختارة بعناية من المأكولات، تشمل الأطباق المفضلة مثل توست بالأفوكادو، أو طبق المقبلات العربية في مساحة مريحة وهادئة.

ويكمن دعم المجتمع في صميم قيم الشركة، وكواحد من متاجر سوبرماركت الرائدة في الدولة، تبحث «سبينس» دائماً عن طرائق لإضافة المزيد من القيمة إلى عروضها.

ويوضح سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لمتاجر «سبينس» والذي عمل في فرع الشارقة مساعداً لمدير المتجر «أن إعادة افتتاح فرع شارع الملك فيصل تؤكد التزام سبينس الابتكار دائماً وتقديم أفضل المنتجات والتجارب لزبائننا. نود أن نشكرهم على دعمهم المستمر، بينما نبقى ملتزمين تقديم خدمة متميزة للعملاء في جميع الأوقات. ونتطلع للترحيب ببعض الوجوه المألوفة والجديدة في المتجر».

ولطالما كان تخطي تطلعات زبائنها جزءاً من الحمض النووي لعلامة «سبينس» التجارية. وتتذكر غيل إلفيرد، وهي واحد من الزبائن الأوفياء منذ فترة طويلة لفرع سبينس شارع الملك فيصل: «أتسوّق في هذا المتجر منذ 37 عاماً. وأتذكر حينما مرضت في عام 1990 ولم أتمكن من الذهاب إلى المتجر آنذاك، قمت حينها بإرسال طلبات البقالة الخاصة بي بالفاكس، وكان فريق العمل في المتجر يقوم بتوصيلها لي كل أسبوعين مدة ثلاث سنوات. كان هذا قبل أن تتمكن من طلب البقالة عبر الإنترنت كما هو اليوم. إن جميع موظفي المتجر يظهرون روحاً عالية من المودة والتعاون؛ حتى إنهم احتفلوا معي بعيد ميلادي الثمانين مع كيكة وزهور».

وباحتفالها أخيراً بالذكرى السنوية الستين لتأسيسها في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعد تجربة «سبينس» المعززة جزءاً من رؤيتها للابتكار دائماً، والبقاء في طليعة اتجاهات الصناعة واحتياجات العملاء. وتدير سبينس 65 متجراً في جميع أنحاء الإمارات، تختلف جميعها في نطاق منتجاتها وقاعدة عملائها الرئيسين.

ويفخر موظفو «سبينس» بتقديم خدمة مخصصة للجميع، وتلتزم الشركة الاستجابة لطلب العملاء في كل متجر من متاجرها. ونتيجة لجهود العلامة التجارية، تم تكريم سونيل كومار شخصيةً متميّزةً في قطاع التجزئة على المستوى الإقليمي من قبل مجلة Retail ME، وفي العام الماضي، حصلت العلامة التجارية على جائزة أفضل متجر تجزئة للبقالة في الشرق الأوسط من مجلة BBC Good Food Middle East.

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