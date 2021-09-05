فرصة أخيرة للحصول على باقات كبار الشخصيات الذهبية للقرية العالمية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن دعوتها الضيوف الراغبين في الحصول على باقات كبار الشخصيات إلى انتهاز الفرصة والحصول على الباقات الذهبية قبل نفاد الكمية من خلال الموقع الإلكتروني لفيرجين ميغاستور للتذاكر.

وتحظى باقات كبار الشخصيات بشعبية كبيرة لدى عشاق القرية العالمية لما توفره من تجارب حصرية وتسهيلات تجعل من زيارتهم إليها غاية في التميّز، ويمكنهم الاستمتاع بمميزاتها شخصياً أو تقديمها هدايا للعائلة والأصدقاء.

وشهدت الباقات إقبالاً كبيراً على شرائها منذ لحظة إطلاقها في الساعة 10 صباحاً يوم السبت الموافق 4 سبتمبر بحيث بيعت جميع الباقات من الفئة الماسية خلال 20 دقيقة فقط، والبلاتينية خلال ساعتين، والفضية خلال ثلاث ساعات.

ومع الطلب الكبير على الباقات، فإنه من المتوقع أن يتم نفاد الباقات الذهبية بالكامل اليوم وبذلك تكون الفرصة الأخيرة للراغبين في اقتنائها والاستمتاع بزيارة القرية العالمية بأسلوب كبار الشخصيات.

تتوافر باقات كبار الشخصيات من الفئة الذهبية بكمية محدودة حصرياً عبر موقع فيرجين ميغاستور للتذاكر www.tickets.virginmegastore.me/ae.

وتضمّ باقات كبار الشخصيات لهذا الموسم ملصقات السيارات لدخول مواقف كبار الشخصيات إضافةً إلى تذاكر الدخول عبر مداخل كبار الشخصيات عند بوابة العالم والبوابة الثقافية، وبطاقات وجهات ترفيهية التي تمنح حامليها إمكان الاستمتاع بألعاب وجولات كرنفال والدخول إلى متحف ريبليز صدق أو لا تصدق!®، وحضور العرض الشيّق الجديد والمملوء بالإثارة والتحدّي.

وتوفر الباقات الذهبية أيضاً بطاقات موسمية للدخول إلى إكسبو 2020 دبي، ومجموعة من التذاكر والبطاقات والامتيازات الحصرية التي يمكن استخدامها في وجهات دبي باركس آند ريزورتس وكل من سينما روكسي ولاجونا ووتر بارك وذا جرين بلانيت للاستمتاع بتجارب ترفيهية متكاملة لجميع أفراد العائلة في مختلف الوجهات الترفيهية في دبي. بينما تتيح أيضاً خدمة حجز الطاولات في مجلس العالم خلال شهر رمضان المبارك.

ويجب على أصحاب الباقات، تفعيل باقاتهم عبر موقع القرية العالمية الإلكتروني أو تطبيقها الخاص بالهواتف المحمولة، قبل انطلاق الموسم، والاستفادة من جميع الميزات التي تقدمها.

وسيتمكن الضيوف، بعد تاريخ افتتاح القرية العالمية يوم 26 أكتوبر 2021، من الاطلاع على حساباتهم الشخصية وإدارة تذاكرهم وتصاريحهم وعروضهم وامتيازاتهم عبر لوحة التحكم الخاصة بكبار الشخصيات، التي يمكنهم الوصول إليها عبر تطبيق القرية العالمية.

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