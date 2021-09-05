«إينوك» تسجّل 55 مليون ساعة عمل آمنة على امتداد مشاريعها الرئيسية

المصدر: دبي - البيان

سجّلت مجموعة إينوك 55 مليون ساعة عمل آمنة ضمن محفظة مشاريعها المحلية والعالمية كافة بين عامي 2018 و2021، والتي تتضمن عدة مشاريع مثل تشييد عدد من منشآت تخزين النفط في الفجيرة وجبل علي وخطوط الأنابيب والبنى التحتية والمباني الصناعية ومشروع توسعة مصفاة جبل علي، وما يرتبط بهذه المشاريع من أنشطة عالية الخطورة تشمل التعامل مع المواد الخطرة.

ويأتي هذا الإنجاز المتميز ثمرةً لحرص المجموعة المتواصل على تطبيق أفضل الممارسات في مجال الصحة والسلامة والبيئة والتزامها بغرس ثقافة عمل تقوم على أسس السلامة والكفاءة.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «نلتزم في إينوك بحماية صحة وسلامة موظفينا وشركائنا وعملائنا، ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً لهذا الالتزام الراسخ، ولحرصنا الدائم على تطبيق أفضل ممارسات الصحة والسلامة والبيئة كركن أساسي من ثقافتنا المؤسسية. وعلى مدار السنوات، أطلقت فرق عملنا عدة مبادرات تهدف إلى تأسيس بيئة عمل آمنة لجميع الموظفين والشركاء، خاصة في أعقاب جائحة»كوفيد 19«التي أكدت على ضرورة التحلي بمستويات أعلى من المرونة، والتركيز أولاً على الصحة والسلامة وترسيخ مكانتنا كجهة عمل مفضلة».

ومن أبرز المشاريع التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز مشروع توسعة مصفاة جبل علي ومشروع تشييد البنية التحتية اللازمة من خطوط الأنابيب ومنشآت التخزين لنقل وتخزين البتروكيماويات إلى مصنع الفارابي بالمملكة العربية السعودية، والمشروع القائم لمدّ خط أنابيب نقل وقود الطائرات إلى مطار آل مكتوم الدولي، ومشاريع تجديد منشآت التخزين في دبي والفجيرة، ومحطة توزيع صهاريج الوقود التابعة لشركة «هورايزون للتوزيع المحدودة»، ومستودعات إينوك في منطقة جبل علي الصناعية، وغيرها من المشاريع الرائدة.

وجاء تحقيق إينوك لهذه النتائج المتميزة نتيجة لالتزامها الراسخ وجهودها المتواصلة لتعزيز ثقافة السلامة عبر المتابعة المنتظمة من قبل إدارة المجموعة وحملات السلامة وبرامج المكافآت والتكريم وبرامج التدريب والتوعية بالصحة والسلامة والبيئة وعمليات التفتيش الدورية على إجراءات الصحة والسلامة والبيئة في مواقع المشاريع. وعلاوة على ذلك، تتم مشاركة بيانات الأداء المتعلقة بالصحة والسلامة والممارسات المتّبعة في المشاريع مع مختلف إدارات المجموعة وأقسامها بهدف تعزيز الأداء المؤسسي العام.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة إينوك وفي إطار جهودها الرامية لغرس ثقافة عمل آمنة، طوّرت منهجاً تدريبياً مخصصاً يستهدف الموظفين، كما قامت بتصميم وتنفيذ قائمة من برامج الصحة والسلامة القائمة على السلوك مثل مبادرة (ENOC Cares) وبرنامج «أوقف العمل غير الآمن» وبرنامج «قواعد الحفاظ على الحياة» بهدف تعزيز الوعي بالسلامة والامتثال.

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