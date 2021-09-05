"موانئ دبي العالمية" و" فيسكو" تطوران رصيف للحاويات في " ڤلاديڤوستوك" الروسية لدعم الممر البحري الشمالي

المصدر: ڤلاديڤوستوك- البيان

اتفقت مجموعة موانئ دبي العالمية مع شركة فيسكو، التي تعتبر أكبر مشغل لخدمات النقل متعدد الوسائط في روسيا، على إجراء دراسة مشتركة تشمل النواحي التقنية والاقتصادية لتطوير رصيف حاويات جديد في أقصى شرق روسيا.

وسيساهم الرصيف الجديد في توسيع ميناء ڤلاديڤوستوك التجاري كمركز رئيسي لإعادة الشحن، يربط البضائع الآتية من دول في منطقة شرق آسيا بشمال غرب أوروبا عبر الممر البحري الشمالي. ويأتي ذلك بعد اتفاقية سابقة أبرمتها موانئ دبي العالمية وشركة روساتوم لاستكشاف فرص التنمية المستدامة للممر ، مما سيعزز مرونة حركة التجارة العالمية.

وقع الاتفاقية سلطان أحمد بن سليّم ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في ڤلاديڤوستوك، وأندريه سيڤيرلوڤ، رئيس مجلس إدارة فيسكو.

وقال سلطان أحمد بن سليّم ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: "تدعم موانئ دبي العالمية رؤية الرئيس ڤلاديمير بوتين للممر البحري الشمالي ، والذي يعد أحد آخر الممرات العظمى للتجارة في العالم التي يتم تطويرها. وسوف يؤدي فتح ممر بديل لقناة السويس بين الشرق والغرب إلى زيادة مرونة التجارة العالمية. يتميز الممر البحري الشمالي بإمكانات هائلة لتطوير النشاط الاقتصادي وتعزيز الازدهار في أقصى شمال روسيا، وينبغي أن يتم ذلك بشكل مستدام لحماية المياه النظيفة في منطقة القطب الشمالي ".

من جانبه، قال أندريه سيڤيرلوڤ، رئيس مجلس إدارة فيسكو: يسعدنا التعاون مع شركة مثل موانئ دبي العالمية التي تتعامل مع ما يقرب من 10 في المائة من حركة الحاويات على مستوى العالم. ونشكر شركائنا ونشكر شخصياً سعادة سلطان أحمد بن سليّم على هذه الفرصة الفريدة ".

يعتبر الرصيف في ڤلاديڤوستوك جزءًا من البنية التحتية اللازمة للتطوير الكامل فيما يتعلق بالممر البحري الشمالي. وحسب الخطط الموضوعة، يتم نقل البضائع إلى ڤلاديڤوستوك عن طريق خدمات الشحن البحري للمسافات القصيرة والمتوسطة والشحن عبر السكك الحديدية من دول في شرق آسيا، وتحميلها على سفن حاويات مخصصة للقطب الشمالي. وسيتم تطوير مورمانسك بشكل أكبر كمركز لإعادة الشحن في الغرب لربط البضائع بالموانئ في شمال غرب أوروبا. وسوف تخدم عمليات الشحن البحري للمسافات القصيرة والمتوسطة في موانئ دبي العالمية كلاً من ڤلاديڤوستوك ومورمانسك لتقديم حلول شحن أسرع وأكثر نظافةً للعملاء وتحسين مرونة سلاسل التوريد. وسيسمح الممر البحري الشمالي لموانئ دبي العالمية بالاستمرار في تقديم حلول لوجستية متكاملة للعملاء.

الجدير بالذكر أنه تم نقل 33 مليون طن من البضائع عبر الممر البحري الشمالي في عام 2020. وقد وضع الرئيس الروسي ڤلاديمير بوتين هدفًا يبلغ 80 مليون طن بحلول عام 2024. ويخفض المشروع حوالي 4,000 ميل بحري من الرحلات البحرية بين شرق آسيا وشمال غرب أوروبا، مما يقلل وقت الشحن بحوالي أسبوعين ويخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

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