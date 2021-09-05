"جلفار" تبيع 100% من حصتها في "جلف إنجكت" الى "جلوبال وان"

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) عن التوقيع على اتفاقية قامت بموجبها ببيع شركة "جلف إنجيكت" والمملوكة لها بالكامل وبنسبة 100% لصالح شركة جلوبال وان للرعاية الصحية التابعة لمجموعة ياس القابضة بإمارة أبوظبي. تأتي الصفقة في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز محفظة منتجاتها الأساسية وسحب الاستثمارات من الأنشطة غير الأساسية.

ترتكز عمليات شركة "جلف إنجيكت" على تصنيع وتوزيع السوائل الوريدية بجودة عالمية. كما وتعتبر الشركة أحد الشركات الرائدة في تصنيع السوائل العلاجية في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط، مدعومة بمحفظة منتجات تحتوي أكثر من 60 منتجاً تشمل محاليل التسريب الوريدية كبيرة والأمبولات صغيرة الحجم.

يُعد سحب استثمارات جلفار من "جلف إنجكت" خطوة أخرى ضمن إستراتيجية الشركة للتركيز على أنشطتها التجارية الأساسية وتوسيع محفظة منتجاتها من خلال البحث والتطوير الداخلي وصفقات الترخيص. كما ستعزز الصفقة من قوة التدفق المالي للشركة وستسمح لها بتسريع الاستثمار في محفطة منتجاتها المتسقبلية والمنتجات قيد النتفيذ.

ومن جانبه، قال الشيخ صقر حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جلفار: " تأتي الصفقة في مصلحة كلاً من جلفار ومساهميها، حيث أننا نعمل على تعزيز قيمة الشركة من خلال مواصلة تطبيق استراتيجيتنا التي تستند على التركيز على أنشطتنا التجارية الأساسية والمتنامية".

وأضاف: "منذ تأسيسها في عام 1994، تطورت شركة "جلف إنجكت" لتصبح أحدى الشركات الرائدة في في مجال تصنيع السوائل الوريدية في المنطقة، كما حققت تحولًا هائلاً في أعمالها خلال السنوات الأخيرة. ونحن على ثقة من أنه في ظل ملكية الشركة الجديدة، ستواصل "جلف إنجكت" تحقيق المزيد من الإنجازات."

ومن جهته، قال الدكتور عصام محمد، الرئيس التنفيذي لشركة جلفار: “ياتي التخارج من استثماراتنا في شركة "جلف إنجكت" خطوة هامة نحو توحيد جوهر عملياتنا والتركيز بالكامل على على تطوير وتعزيز حضور نموذج منتجات المستحضرات الصيدلانية العامة الخاص بنا في المنطقة وخارجها. كما وتأتي الصفقة كجزء من إستراتيجيتنا لمواصلة نمونا في الأنشطة الأساسية ذات القيمة المضافة الأكبر".

وأضاف: "نحن نعمل على توسيع قاعدة محفظة منتجاتنا للمستحضرات الصيدلانية العامة لتشمل منتجات جديدة وأكثر تطوراً بالإضافة إلى تعزيز الابتكار بالدخول إلى التقنيات البيولوجية وتدعيم إنتاج الأدوية المبتكرة محليًا."

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