صفقة استحواذ في جميرا

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

استحوذت «فايف» القابضة، ومقرها دبي، على مشروع «كورينثيا ميدان بيتش دبي»، قيد الإنشاء، قبالة شواطئ جميرا بيتش رزيدنس الشهيرة، في صفقة استحواذ، لم يعلن عن قيمتها.

وأصبح اسم الوجهة الجديدة «فايف بيتش»، الذي يتميّز ببرجه الشاهق، مع أجنحة أرضية مصممة على شكل مدرّج، لضمان إطلالة كل وحداته على مياه الخليج العربي، هذا غير المنازل العائمة، التي تمثل امتداداً له.ويضم برج الفندق 55 طابقاً، تطل مباشرة على مياه الخليج العربي، تتوزع فيها 227 جناحاً فندقياً فاخراً، و102 مسكن مفروش، و7 أماكن للطهو والحياة الليلية وسبا، وهو مسبح مميز وشاطئ خاص.

وقال كبير مولشنداني رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لشركة «فايف القابضة»، في تصريحات لـ «البيان»: أصبحت شواطئ «فايف بالم جميرا»، الذي بلغت استثماراته 1.28 مليار درهم، متنفساً للسياح الهاربين من إجراءات الحجر في بلدانهم، وتأتي صفقة الاستحواذ، لتثري تجربتنا النوعية، وتواكب تطلعاتنا، وتلبي تطلعات الجيل الجديد من السياح، موضحاً أن العمل ماضٍ على قدم وساق في المشروع، وسنقوم بافتتاحه في 2023.

وتعرض المشروع إلى تعثر خلال مسيرة تشييده، وقد أعلن عنه في إطار شراكة مع مجموعة فنادق «كورينثيا»، ليحل محل نادي الشاطئ، الذي افتتح في 2012، وأغلق في 2014. وأعلن عن المشروع الجديد في 2016، وكان من المتوقع إنجازه في 2019، حتى استحوذت عليه مؤخراً «فايف» القابضة. ويجري حالياً مواصلة عدة أعمال، أبرزها تكسية واجهته الضخمة.

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