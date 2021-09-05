عروض مبهرة في ختام «مفاجآت الصيف»

المصدر: دبي - محمـد جـلال

انتهت أمس فعاليات الدورة 24 من مفاجآت صيف دبي، بعد ماراثون من العروض الترفيهية والتخفيضات وباقة من أفضل الصفقات استمرت على مدار 10 أسابيع ضمت باقة من فعاليات التسوق والترفيه العائلي، والاحتفالات الرائعة، والعروض الترويجية الضخمة والاستثنائية والهدايا والسحوبات والجوائز المتميزة.

وقدّمت المراكز التجارية والعديد من أشهر العلامات العالمية المتسوقين أمس باقة كبيرة من العروض إذ شهدت عروض الساعات الأخيرة باقة من التخفيضات الكبيرة والمبهرة شملت مجموعات كبيرة من السلع الاستهلاكية والمنزلية والهدايا كما شملت التنزيلات التي وصلت حتى 90% الأدوات المنزلية والمكتبية والهدايا والأحذية والملابس الجاهزة والملابس.

وحرصت المراكز التجارية على الاستفادة من حالة الزخم وتدفق الزوار على مراكز التسوق في الإمارة إذ صادف اليوم الأخير من مفاجآت الصيف اليوم الأخير من عطلة نهاية الأسبوع.

عروض ختامية

وأطلقت مراكز التسوق في دبي عروضاً ترويجية ختامية شملت تخفيضات إضافية امتدت آخر 3 أيام من المهرجان إذ قدمت صفقات استثنائية لتهدي المقيمين في دبي وزوارها فرصة شراء منتجات تتسم بالجودة العالية وبأسعار متميزة من أحدث خطوط الأزياء، وحتى الإكسسوارات المنزلية والمنتجات الضرورية.

وساعدت فعاليات مفاجآت صيف دبي على إنعاش أسواق التجزئة وتنشيط المبيعات مع تدفق أعداد كبيرة من الزوار على مراكز التسوق التي تحولت إلى خلايا نحل تعج بالزوار والمتسوقين وخاصة في عطلات نهاية الأسبوع فيما تسابقت الشركات والمحال التجارية في تقديم عروض الساعات الأخيرة من الحدث واستغلال التدفق الكبير من قبل المقيمين في دبي وزوارها على مراكز التسوق لاقتناص أفضل الفرص والعروض.

زخم التسوق

وتعزز مفاجآت صيف دبي التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مكانة دبي وجهة ممتعة وآمنة ومرحبة بجميع الزوار من مختلف أنحاء العالم، إذ تلتزم الوجهات والمتاجر ومراكز التسوق المشاركة جميع إجراءات الصحة والسلامة المهمة، التي تشمل التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وشاركت أكثر من 500 علامة تجارية و3500 متجر قدمت تخفيضات تتراوح بين 25 و75% في عروض مفاجآت صيف دبي وتشمل المتاجر المشاركة علامات الأزياء مثل آر في سي إيه وماسيمو دوتّي وتوين سيت وكوتون، بالإضافة إلى متاجر الأدوات المنزلية مثل جيه واي إس كيه وإيوان مكتبي للسجاد ومود. وقدمت متاجر النظارات ومتاجر الأحذية وغيرها الكثير من العلامات التجارية عروضاً ترويجية وتخفيضات كبرى.

وحفلت مفاجآت الصيف 2021 بالمسابقات والعروض الفنية والترفيهية والعائلية كما مكنت المتسوقين من فرصة الفوز بالجوائز القيمة والسيارات الفاخرة والجوائز العينية عبر سحوبات دورية على قسائم التسوق.

وعززت مفاجآت صيف دبي قطاعي السياحة والتجزئة في المدينة ودعمت مكانة الإمارة وجهة مثالية خلال فصل الصيف للعائلات سواءً من داخل الدولة أو خارجها.

وأقيمت دورة العام الحالي من مفاجآت صيف دبي بالشراكة مع الرعاة وأصحاب المصلحة مثل طيران الإمارات ومجموعة عبد الواحد الرستماني، وبنك رأس الخيمة الوطني وماجد الفطيم ومراس – دبي القابضة وميركس، ونخيل مولز، وميركاتو مول ودبي فستيفال سيتي مول ودبي مول وإعمار داون تاون، ودبي مارينا مول.

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