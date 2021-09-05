تمديد ساعات التداول ينعش الأسواق المالية

المصدر: دبي - عمرو عادل

أظهر استطلاع للرأي، على موقع «البيان» الإلكتروني وحسابها الرسمي عبر «تويتر» أن معظم القراء يرون أن تمديد التداولات اليومية في أسواق الأسهم الإماراتية إلى 5 ساعات يزيد نشاط ويتعش تداولات الأسواق.

ورداً على سؤال الاستطلاع مفاده (هل تعتقد أن تمديد التداولات اليومية في أسواق الأسهم الإماراتية إلى 5 ساعات، يزيد نشاط الأسواق؟)، أبدى 65% من المشاركين في الاستطلاع عبر «تويتر» أن قرار الأسواق المالية تمديد ساعات التداول، من شأنها زيادة النشاط، بينما قال 35% لا، فيما كشف الاستطلاع موقع «البيان الإلكتروني» أن 68.3% قالوا نعم، فيما قال 31.7% لا.

وأعلنت الأسواق المالية المحلية اعتزامها تمديد ساعات التداول إلى 5 ساعات يومياً، من 3 أكتوبر المقبل، بهدف زيادة حجم التداولات ونشاط الأسواق، وتوسيع قاعدة المتعاملين.

وتعد هذه هي الزيادة الثالثة، حيث بدأت الأسواق في الدولة بزمن تداول ساعتين، ليرتفع إلى ثلاث ساعات ثم إلى أربع ساعات ومن ثم الزيادة الحالية إلى 5 ساعات.

خطوة إيجابية

وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «مباشر كابيتال هولدنج» للاستثمارات المالية، إن قرار زيادة ساعات التداول في الأسواق المالية يعتبر خطوة إيجابية، وفي الاتجاه الصحيح، من شأنه المساهمة في مواكبة التطورات التي شهدتها الأسواق المحلية خلال الأعوام القليلة الماضية.

وأضاف رشاد، إن تمديد ساعات التداول سيسهم بشكل كبير في رفع قيمة التداولات في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي من خلال إفساح المزيد من الوقت أمام المتعاملين للتداول.

استقطاب السيولة

وقال وائل مهدي، مدير التداول في «ضمان للأوراق المالية»، إن قرار زيادة ساعات التداول يساعد على استقطاب السيولة وزيادة حجم التداولات ونشاط الأسواق كما يتيح الفرصة لأسواق الأسهم في الإمارات من الحصول على حصتها من الاستثمار الأجنبي بشكل عادل لا سيما أن مديري المحافظ والصناديق الأجنبية القادمة من الخارج، يقومون بتوزيع الحصص طبقاً لساعات التداول في كل سوق، والتي تتناسب مع فروق التوقيت العالمية.

وأضاف: إن القرار جاء في التوقيت المناسب تزامناً مع نمو أحجام التداول بشكل كبير في أسواق الإمارات، منذ بداية العام ، الأمر الذي يساعد على إتاحة الفرصة الكافية للمستثمرين في اتخاذ قراراتهم، ويساعد على إعطاء مزيد من الزخم، كما أن الزيادة تأتي منسجمة مع ما هو معمول به في بورصات المنطقة وبعض الأسواق العالمية.

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