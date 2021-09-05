«الزورا» تطلق المرحلة الثانية من «الفيرويز»

المصدر: عجمان - البيان

أطلقت شركة «الزورا» للتطوير العقاري المرحلة الثانية من مشروع «الفيرويز»، الذي يحتل موقعاً استراتيجياً في عجمان، حيث تم إطلاق مبيعات 17 قطعة أرض سكنية إضافية مخصصة للمباني بواقع أرضي + 4 طوابق، وأرضي حتى 10 طوابق بتصاميم عصرية.

وقال عماد الدنا، الرئيس التنفيذي للشركة: يتمتع الفيرويز بالعديد من المزايا المتميزة، والتي تتمثل في المقام الأول في المساحة المفتوحة الشاسعة التي توفر إطلالات خلابة على الحي وملعب الجولف الذي يضم 18 حفرة، والذي سيتم توفيره لسكان المباني السبعة عشر التي سيتم تشييدها على قطع الأراضي المعروضة للبيع في المرحلة الثانية.

ويحتل مشروع الفيرويز مساحة إجمالية قدرها كيلومتر مربع واحد موزعة على 196 قطعة أرض. تم بيع المرحلة الأولى بالكامل، بما في ذلك 176 قطعة أرض مقسمة بين تاون هاوس وفلل وأراضي مباني، مع 40 وحدة تضم فيلات فاخرة وتاون هاوس تم تطويرها من قبل الزورا في وقت سابق، وقد تم تسليمها إلى أصحابها في عام 2018. وفي الوقت نفسه، يستمر البناء في أغلبية قطع الأراضي المباعة للمستثمرين في المرحلة الأولى.

وسيتم الانتهاء من البنية التحتية في مشروع الفيرويز لخدمة قطع أراضي المرحلتين الأولى والثانية بحلول نهاية هذا العام، وفقاً لأعلى معايير الجودة والمعايير البيئية ومع مراعاة بروتوكولات السلامة المعمول بها في ضوء الوضع الحالي، إلى جانب خدمات الرعاية الصحية، ومنتجع زويا الصحي وغيرها من الخدمات التي سيشهد اكتمالها مع نهاية العام الحالي.

ومع اكتمال المرحلة الثانية، سيضم مشروع الفيرويز ما مجموعه 90 تاون هاوس و71 فيلا و33 مبنى يتميز بتصميم جمالي مذهل وهندسة معمارية مميزة.

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