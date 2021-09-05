«اتصالات» أفضل مزود إقليمي للرسائل النصية القصيرة

المصدر: أبوظبي - وام

حصدت «اتصالات» جائزة «أفضل مزود إقليمي لخدمات الرسائل النصية القصيرة» في النسخة الخامسة من حفل جوائز «جلوبال كاريير كوميونيتي» التي عقدت أول من أمس في العاصمة الألمانية برلين.

وتحتفي جوائز «جلوبال كاريير كوميونيتي» كل عام بالإنجازات والابتكارات التي يشهدها قطاع المبيعات بالجملة في اتصالات وشركاء القطاع في مختلف أنحاء العالم وتخضع لهيئة تحكيم مستقلة تضم محللين وخبراء في قطاع الاتصالات.

ويمنح الحفل جائزة «أفضل مزود إقليمي لخدمات الرسائل النصية القصيرة»، تكريماً لمشغلي الاتصالات ذوي الخدمة المميزة ولمبادراتهم الفعّالة في إيجاد الحلول والخدمات الجديدة التي تحدث الأثر الإيجابي في الأعمال.

وقال علي أميري، الرئيس التنفيذي لخدمات المشغلين والمبيعات بالجملة في «مجموعة اتصالات»: تعتز اتصالات بحصولها على جائزة أفضل مزود إقليمي لخدمات الرسائل النصية القصيرة، الأمر الذي يعكس النجاح المتواصل للشركة ومدى تميز خدماتها للهاتف المتحرك عبر ما تقدمه من مجموعة حلول متكاملة في الرسائل النصية وبما يجسد مكانتها الريادية كشركة رائدة إقليمياً في قطاع المبيعات بالجملة للرسائل النصية. كما يبرهن هذا الإنجاز التزامنا التام بمواصلة النهج المبتكر لتعزيز قيمة الخدمات وتحقيق الريادة في المبيعات بالجملة لخدمات الاتصالات.

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